Самое время вспомнить "Норд-Ост": почему эта трагедия имеет много общего со стрельбой в "Крокусе"

В "Крокус Сити Холле" 22 марта произошла стрельба. Известно о десятках жертв и более сотни пострадавших. Обозреватели обратили внимание, что теракт под Москвой очень напоминает трагедию "Норд-Ост".

Это вскользь также отмечали представители украинской власти, российские добровольцы, а также ряд политиков. Ведь все помнят методы, которыми действует Владимир Путин, чтобы запугивать свое население и продолжать кровопролитные войны. Поэтому теракт в "Крокус Сити Холле" может быть очередным спусковым крючком, который кремлевский диктатор использует в своих целях.

Читайте также Стрельба на концерте и люди, заблокированы в горящем здании: что известно о теракте под Москвой

Что такое трагедия "Норд-Ост" и при чем здесь Путин

"Норд-Ост" – теракт, который произошел в Москве с 23 по 26 октября 2002 года. Как отмечают в официальной версии, тогда 40 чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватили около 900 зрителей в здании Театрального центра на Дубровке. Они собрались на просмотр мюзикла "Норд-Ост". Отсюда и название трагедии.

Заложники были захвачены 23 октября в 21:15. Здание театра захватили группа вооруженных боевиков. Почти половина из них – женщины. Они были вдовами погибших в Чеченской войне боевиков. У них с собой была взрывчатка.

Тогда Владимир Путин, который менее года был президентом России, вести переговоры об условиях освобождения заложников отказался. Тогда провели так называемую "антитеррористическую операцию". По ее результатам застрелили всех боевиков, а также отравили неизвестным газом 130 заложников или 174 по данным общественной организации "Норд-Ост".



Трагедия "Норд-Ост" унесла жизни от 130 до 174 человек / Фото росСМИ

Обратим внимание, что тогда приказ штурмовать Театральный центр отдавал сам Владимир Путин. Российские власти до сих пор держат в тайне саму необходимость штурма, а также цель, с которой использовали ядовитый газ и его формулу.

В российском обществе до сих пор темой для споров остается окончательное количество жертв, а также роль правоохранителей как в освобождении, так и гибели заложников.

Те, кто критикует режим Путина, заявляют, что теракт организовала российская спецслужба ФСБ. Следует обратить также внимание на то, что соответствующий теракт хронологически второй из трех самых громких преступлений в новейшей истории России. Рядом с ним – взрывы в жилых домах в Москве, а также сожженные школьники в Беслане.

Это интересно Что такое "рязанский сахар" и при чем здесь взрывы в жилых домах России

Почему стрельба в "Крокус Сити Холле" напоминает "Норд-Ост"

Итак, как мы отметили выше, трагедия "Норд-Оста" получила такое название от одноименного мюзикла, который пришли посмотреть несколько сотен человек на Дубровке. В случае с "Крокус Сити Холл" зрителей могло быть до 6200.

Сейчас все еще остается целый ряд вопросов, связанных с терактом "Норд-Ост". В частности до сих пор непонятно, кто же организовал его. Одна из версий указывает на то, что это дело рук самой ФСБ. Не исключают, что на этот раз ситуация повторилась. И что Путин мог устроить теракт для того, чтобы аргументировать потребность в масштабной мобилизации россиян.

Следует обратить внимание на то, что после теракта "Норд-Ост" началось "закручивание гаек". Его связывали с якобы борьбой с терроризмом. А еще этим объясняли усиление войны на Кавказе. Зато теракт в "Крокус Сити Холле" могут связывать с войной против Украины.



"Крокус Сити Холл" охватило пламя после стрельбы / Фото росСМИ

Стрельба в "Крокус Сити Холле" позволяет нам провести прямую параллель между трагедией "Норд-Ост". И не стоит исключать, что за терактом снова стоит Владимир Путин, а также его ручная ФСБ.

Ряд аналитиков и обозревателей, а также украинская разведка сходятся на одном. Владимиру Путину необходима причина, которая позволит ему объявили уже всеобщую, а не частичную мобилизацию в России. Что позволит массово погнать россиян на фронт, а также усилить положение кремлевского диктатора внутри государства.

Теракт в "Крокус Сити Холл": коротко о главном