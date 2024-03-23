В России пока не могут определиться с версией, кого бы это обвинить в террористическом акте в "Крокус Сити Холле". Среди, так сказать, крайних, решили назвать нескольких бородатых мужчин кавказской внешности, на которых якобы указывают очевидцы.

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Нападавшие были с рюкзаками с бензином

На скорости подъехал микроавтобус, боковые двери открылись, выбросили свето-шумовые гранаты, выскочили шестеро бородатых людей кавказской внешности и начали стрелять,

– говорит очевидец.

Этими словами он описал якобы начало нападения на "Крокус Сити Холл". Он отметил, что нападавшие якобы были без балаклав. И что они открыли хаотичный огонь по всем, кто стоял на входе в концертный зал. Кого-то они убили своими выстрелами, а кого-то ранили. После этого ворвались внутрь сооружения.

Также рассказывают, что пороховыми газами от свето-шумовой гранаты одному мужчине обожгло лицо.

Но это еще не все. Говорят, что стрелки внутрь "Крокус Сити Холл" ворвались с рюкзаками, в которых были емкости с бензином. И что они разлили топливо, после чего подожгли его.

Соответствующую информацию местным СМИ подтверждают также другие очевидцы. Те зрители, которым удалось сбежать из концертного зала, видели, что у стрелков были пластиковые емкости с жидкостью при себе.

Вскоре начали писать, что террористы, которые якобы участвовали в стрельбе в "Крокусе", вероятно, сбежали на белом автомобиле Renault.

Что касается пожара, то по состоянию на 00:00 по Киеву его удалось локализовать на площади 14 тысяч квадратных метров.

Пока ответственность на себя взяла ИГИЛ