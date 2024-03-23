Саме час пригадати "Норд-Ост": чому ця трагедія має багато спільного зі стріляниною в "Крокусі"

У "Крокус Сіті Холі" 22 березня сталася стрілянина. Відомо про десятки жертв і понад сотню постраждалих. Оглядачі звернули увагу, що теракт під Москвою дуже нагадує трагедію "Норд-Ост".

На цьому побіжно також наголошували представники української влади, російські добровольці, а також низка політиків. Адже всі пам'ятають методи, якими діє Владімір Путін, щоб залякувати своє населення та продовжувати кровопролитні війни. Тому теракт у "Крокус Сіті Холі" може бути черговим спусковим гачком, який кремлівський диктатор використає у своїх цілях.

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Що таке трагедія "Норд-Ост" і до чого тут Путін

"Норд-Ост" – теракт, який стався у Москві з 23 по 26 жовтня 2002 року. Як зазначають в офіційній версії, тоді 40 чеченських бойовиків на чолі з Мовсаром Бараєвим захопили близько 900 глядачів у будинку Театрального центру на Дубровці. Вони зібралися на перегляд мюзиклу "Норд-Ост". Звідси і назва трагедії.

Заручників захопили 23 жовтня о 21:15. Будинок театру захопили група озброєних бойовиків. Майже половина з них – жінки. Вони були вдовами загиблих у Чеченській війні бойовиків. У них із собою була вибухівка.

Тоді Владімір Путін, який менш як рік був президентом Росії, вести переговори щодо умов звільнення заручників відмовився. Тоді провели так звану "антитерористичну операцію". За її результатами застрелили усіх бойовиків, а також отруїли невідомим газом 130 заручників або ж 174 за даними громадської організації "Норд-Ост".



Трагедія "Норд-Ост" забрала життя від 130 до 174 людей / Фото росЗМІ

Звернімо увагу, що тоді наказ штурмувати Театральний центр віддавав сам Владімір Путін. Російська влада досі тримає у таємниці саму необхідність штурму, а також ціль, з якою використовували отруйний газ і його формулу.

У російському суспільстві досі темою для суперечок залишається остаточна кількість жертв, а також роль правоохоронців як у визволенні, так і загибелі заручників.

Ті, хто критикує режим Путіна, заявляють, що теракт організувала російська спецслужба ФСБ. Слід звернути також увагу на те, що відповідний теракт хронологічно другий з трьох найгучніших злочинів у новітній історії Росії. Поруч із ним – вибухи у житлових будинках у Москві, а також спалені школярі у Беслані.

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Чому стрілянина у "Крокус Сіті Холі" нагадує "Норд-Ост"

Отже, як ми зазначили вище, трагедія "Норд-Осту" отримала таку назву від однойменного мюзиклу, який прийшли подивитися кілька сотень людей на Дубровці. У випадку з "Крокус Сіті Холом" глядачів могло бути до 6200.

Наразі все ще залишається ціла низка питань, пов'язаних з терактом "Норд-Ост". Зокрема досі незрозуміло, хто ж організував його. Одна з версій вказує на те, що це справа рук самої ФСБ. Не виключають, що цього разу ситуація повторилася. І що Путін міг влаштувати теракт для того, щоб аргументувати потребу у масштабній мобілізації росіян.

Слід звернути увагу на те, що після теракту "Норд-Ост" почалося "закручування гайок". Його пов'язували з буцімто боротьбою з тероризмом. А ще цим пояснювали посилення війни на Кавказі. Натомість теракт у "Крокус Сіті Холі" можуть пов'язувати з війною проти України.



"Крокус Сіті Хол" охопило полум'я після стрілянини / Фото росЗМІ

Стрілянина у "Крокус Сіті Холі" дозволяє нам провести пряму паралель між трагедією "Норд-Ост". І не варто виключати, що за терактом знову стоїть Владімір Путін, а також його ручна ФСБ.

Низка аналітиків і оглядачів, а також українська розвідка сходяться на одному. Владімірові Путіну необхідна причина, яка дозволить йому оголосили вже загальну, а не часткову мобілізацію у Росії. Що дозволить масово погнати росіян на фронт, а також посилити становище кремлівського диктатора всередині держави.

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