Что будет со зданием одесского колледжа, где произошел смертельный пожар
В Одесской областной государственной администрации состоялось заседание по поводу судьбы здания колледжа на Троицкой, где в декабре прошлого года произошел смертельный пожар. Эксперты констатировали, что несмотря на значительный ущерб, причиненный пожаром, несущие конструкции здания уцелели.
Губернатор Максим Куцый отметил, что в ближайшее время необходимо осуществить консервацию здания, сообщает "Думская".
Важно! Пожар на Троицкой в Одессе: правительственная комиссия назвала причины
Уверен, что консервация нужна, чтобы затем разработать план реконструкции здания. Консервация означает накрытие здания временной крышей и предотвращение входа на объект посторонних граждан,
– пояснил председатель ОГА.
Он также пообещал вместе с руководством колледжа обратиться в Министерство образования для выделения средств на проведение этих работ.
На совещании в областной госадминистрации также присутствовали представители ряда ведомств:
- полиции,
- прокуратуры,
- ДСНС,
- Одесской государственной академии строительства и архитектуры.
Пока специалисты продолжат геодезические наблюдения за состоянием несущих конструкций здания. Кроме того, на памятнике архитектуры установят специальные маяки для наблюдения за трещинами.
Что известно о пожаре в экономическом колледже на Троицкой в Одессе: коротко
- Пожар в колледже в Одессе вспыхнула 4 декабря около 10:00 утра.
- Огонь охватил почти 4000 квадратных метров, людей эвакуировали, однако не всех.
- Погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования (пожар могли повлечь электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия отопления).
- Согласно выводами правительственной комиссии, трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже. А уже оттуда огонь распространился зданием. В тот момент люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.
- Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.
- 10 декабря полиция сообщила о подозрении директору колледжа Любви Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).
- 20 декабря уволили руководителя Главного управления ДСНС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.
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