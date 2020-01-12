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      Что будет со зданием одесского колледжа, где произошел смертельный пожар

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      Одесская ОГА установит временную крышу и законсервирует здание экономического колледжа / dumskaya.net

      В Одесской областной государственной администрации состоялось заседание по поводу судьбы здания колледжа на Троицкой, где в декабре прошлого года произошел смертельный пожар. Эксперты констатировали, что несмотря на значительный ущерб, причиненный пожаром, несущие конструкции здания уцелели.

      Губернатор Максим Куцый отметил, что в ближайшее время необходимо осуществить консервацию здания, сообщает "Думская".

      Важно! Пожар на Троицкой в Одессе: правительственная комиссия назвала причины

      Уверен, что консервация нужна, чтобы затем разработать план реконструкции здания. Консервация означает накрытие здания временной крышей и предотвращение входа на объект посторонних граждан,
       пояснил председатель ОГА. 

      Он также пообещал вместе с руководством колледжа обратиться в Министерство образования для выделения средств на проведение этих работ.

      На совещании в областной госадминистрации также присутствовали представители ряда ведомств:

      • полиции,
      • прокуратуры,
      • ДСНС,
      • Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

      Пока специалисты продолжат геодезические наблюдения за состоянием несущих конструкций здания. Кроме того, на памятнике архитектуры установят специальные маяки для наблюдения за трещинами.

      Что известно о пожаре в экономическом колледже на Троицкой в Одессе: коротко

      • Пожар в колледже в Одессе вспыхнула 4 декабря около 10:00 утра.
      • Огонь охватил почти 4000 квадратных метров, людей эвакуировали, однако не всех.
      • Погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них  15 несовершеннолетних студентов.
      • Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования (пожар могли повлечь электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия отопления).
      • Согласно выводами правительственной комиссии, трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже. А уже оттуда огонь распространился зданием. В тот момент люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.
      • Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.
      • 10 декабря полиция сообщила о подозрении директору колледжа Любви Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).
      • 20 декабря уволили руководителя Главного управления ДСНС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Новости Одессы Пожар в Одессе на Троицкой
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