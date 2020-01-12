Что будет со зданием одесского колледжа, где произошел смертельный пожар

В Одесской областной государственной администрации состоялось заседание по поводу судьбы здания колледжа на Троицкой, где в декабре прошлого года произошел смертельный пожар. Эксперты констатировали, что несмотря на значительный ущерб, причиненный пожаром, несущие конструкции здания уцелели.

Губернатор Максим Куцый отметил, что в ближайшее время необходимо осуществить консервацию здания, сообщает " Думская ".

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Уверен, что консервация нужна, чтобы затем разработать план реконструкции здания. Консервация означает накрытие здания временной крышей и предотвращение входа на объект посторонних граждан,

– пояснил председатель ОГА.

Он также пообещал вместе с руководством колледжа обратиться в Министерство образования для выделения средств на проведение этих работ.

На совещании в областной госадминистрации также присутствовали представители ряда ведомств:

полиции,

прокуратуры,

ДСНС,

Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Пока специалисты продолжат геодезические наблюдения за состоянием несущих конструкций здания. Кроме того, на памятнике архитектуры установят специальные маяки для наблюдения за трещинами.

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