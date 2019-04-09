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      Что и насколько подорожало в Украине в марте

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      Насколько выросли цены в Украине в марте
      Насколько выросли цены в Украине в марте / Иллюстративное фото

      Потребительские цены в Украине в марте выросли на 0,9% по сравнению с февралем 2019 года. А с начала года цены в Украине выросли на 2,4%.

      Однако в годовом измерении (до марта 2018 года) инфляция в Украине замедлилась до 8,6%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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      В январе месячная инфляция составила 1,0%, годовая – 9,2%. В феврале месячная инфляция была 0,5%, а годовая – 8,8%.

      Продукты в Украине за март подорожали на 0,4%. Цены на овощи выросли на 2,4%, цены на фрукты – на 1,7%. При этом яйца подешевели на 5,0%.

      Цены на алкоголь и сигареты выросли на 0,9%, на одежду и обувь – на 11,3%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,3%.

      Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 0,5%, связь – на 2,2%, отдых и культура – на 0,2%, образование – на 0,1%, рестораны и гостиницы – на 0,7%.

      Что такое инфляция?
      Чрезмерное увеличение количества бумажных денег, после чего они быстро обесцениваются.

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      Теги: Новости Украины Деньги Статистика Инфляция Цены
      Источник: 24 канал
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