Что и насколько подорожало в Украине в марте

Потребительские цены в Украине в марте выросли на 0,9% по сравнению с февралем 2019 года. А с начала года цены в Украине выросли на 2,4%.

Однако в годовом измерении (до марта 2018 года) инфляция в Украине замедлилась до 8,6%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В январе месячная инфляция составила 1,0%, годовая – 9,2%. В феврале месячная инфляция была 0,5%, а годовая – 8,8%.

Продукты в Украине за март подорожали на 0,4%. Цены на овощи выросли на 2,4%, цены на фрукты – на 1,7%. При этом яйца подешевели на 5,0%.

Цены на алкоголь и сигареты выросли на 0,9%, на одежду и обувь – на 11,3%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,3%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 0,5%, связь – на 2,2%, отдых и культура – на 0,2%, образование – на 0,1%, рестораны и гостиницы – на 0,7%.

Что такое инфляция?

Чрезмерное увеличение количества бумажных денег, после чего они быстро обесцениваются.