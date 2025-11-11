Дальнобойные удары по России должны быть ежедневно, – Зеленский
- Президент Зеленский заявил, что дальнобойные удары по России должны происходить ежедневно.
- Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Сирского о подготовке и результатах украинских дипстрайков.
Украина регулярно наносит по России дальнобойные удары. Президент подчеркнул, что они должны происходить ежедневно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что сказал Зеленский о дипстрайках?
11 ноября президент Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского.
Кроме ситуации на фронте, они обсудили подготовку украинских дипстрайков – конкретные направления и ожидаемые результаты.
Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки, и это достигается. Спасибо за меткость! Слава Украине!
– написал Зеленский.
Удары по россиянам: последние новости
11 ноября Силы обороны Украины ударили по Саратовскому НПЗ, морскому нефтяному терминалу в Феодосии, а также по складу и российским солдатам на оккупированной части Донецкой области.
В ночь на 10 ноября под атаку морских дронов попал город Туапсе. Целью мог быть один из российских военных кораблей.
А ночью 9 ноября были зафиксированы удары по новому энергоблоку Воронежской ТЭЦ-1. Вероятно, атака была осуществлена 3 ракетами.