Далекобійні удари по Росії мають бути щодня, – Зеленський
- Президент Зеленський заявив, що далекобійні удари по Росії мають відбуватися щодня.
- Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Сирського про підготовку та результати українських діпстрайків.
Україна регулярно завдає по Росії далекобійних ударів. Президент наголосив, що вони мають відбуватися щодня.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також Лунали гучні вибухи та спалахнула пожежа: дрони СБУ вдарили по Орському НПЗ у Росії
Що сказав Зеленський про діпстрайки?
11 листопада президент Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.
Окрім ситуації на фронті, вони обговорили підготовку українських діпстрайків – конкретні напрямки та очікувані результати.
Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається. Дякую за влучність! Слава Україні!
– написав Зеленський.
Удари по росіянах: останні новини
11 листопада Сили оборони України вдарили по Саратовському НПЗ, морському нафтовому терміналу у Феодосії, а також по складу та російських солдатах на окупованій частині Донеччини.
У ніч на 10 листопада під атаку морських дронів потрапило місто Туапсе. Ціллю міг бути один із російських військових кораблів.
А вночі 9 листопада були зафіксовані удари по новому енергоблоку Воронезької ТЕЦ-1. Ймовірно, атака була здійснена 3 ракетами.