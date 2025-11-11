Далекобійні удари по Росії мають бути щодня, – Зеленський

Україна регулярно завдає по Росії далекобійних ударів. Президент наголосив, що вони мають відбуватися щодня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про діпстрайки?

11 листопада президент Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.

Окрім ситуації на фронті, вони обговорили підготовку українських діпстрайків – конкретні напрямки та очікувані результати.

Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається. Дякую за влучність! Слава Україні!

– написав Зеленський.

Удари по росіянах: останні новини