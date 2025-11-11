Эксперт объяснил, почему данные DeepState и Генштаба могут отличаться

Ситуация на поле боя крайне динамична и ежедневно меняется. Поэтому довольно часто в информации об обстановке на тех или иных направлениях могут быть расхождения.

Например, одни источники пишут о захвате населенного пункта или продвижения врага, а другие – имеют несколько отличные данные. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, почему эти данные иногда отличаются и с чем это связано.

Почему данные DeepState и Генштаба имеют расхождения?

На днях Генштаб сообщил об остановке продвижения россиян на востоке Запорожской области, зачистив населенные пункты Сладкое и Ровнополье. Однако уже через пару часов вышел отчет аналитиков DeepState, которые не только не увидели остановки врага в Сладком, а зафиксировали его продвижение.

Карта DeepState – это интерактивный онлайн-ресурс, отражающий ход боевых действий в Украине в режиме реального времени. Она демонстрирует изменения линии фронта и контроль над территориями, базируясь на данных из открытых источников (OSINT) и проверенной информации. Проект стал одним из самых авторитетных источников для военных, журналистов и широкой общественности.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" объяснил, что отчеты различных органов отличаются в зависимости от методики доклада. Одни считают по нашим передовым позициям, другие – там, где противник смог закрепиться.

Также следует учесть, что "кил-зона" или та самая "серая зона" сейчас достигает около 20 километров в обе стороны, а местами и больше. Поэтому расхождение в 3 – 5 километров может зависеть от позиции в серой зоне.

По его словам, Deepstate стоит доверять. За четыре года у них сформировалась своя надежная система оценки для определения линии фронта и своя методика. В то же время у Генерального штаба действует несколько иная система оценки ситуации, которая опирается на другие принципы.

Какая ситуация на горячих направлениях?