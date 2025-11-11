Эксперт объяснил, почему данные DeepState и Генштаба могут отличаться
- Данные DeepState и Генштаба могут отличаться из-за различных методик оценки, в частности из-за разницы в подходах к определению передовых позиций и контролируемых территорий.
- DeepState базируется на OSINT-данных, тогда как Генштаб использует другие принципы, что может вызывать различия в отчетах о боевых действиях.
Ситуация на поле боя крайне динамична и ежедневно меняется. Поэтому довольно часто в информации об обстановке на тех или иных направлениях могут быть расхождения.
Например, одни источники пишут о захвате населенного пункта или продвижения врага, а другие – имеют несколько отличные данные. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, почему эти данные иногда отличаются и с чем это связано.
Почему данные DeepState и Генштаба имеют расхождения?
На днях Генштаб сообщил об остановке продвижения россиян на востоке Запорожской области, зачистив населенные пункты Сладкое и Ровнополье. Однако уже через пару часов вышел отчет аналитиков DeepState, которые не только не увидели остановки врага в Сладком, а зафиксировали его продвижение.
Карта DeepState
– это интерактивный онлайн-ресурс, отражающий ход боевых действий в Украине в режиме реального времени. Она демонстрирует изменения линии фронта и контроль над территориями, базируясь на данных из открытых источников (OSINT) и проверенной информации. Проект стал одним из самых авторитетных источников для военных, журналистов и широкой общественности.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" объяснил, что отчеты различных органов отличаются в зависимости от методики доклада. Одни считают по нашим передовым позициям, другие – там, где противник смог закрепиться.
Также следует учесть, что "кил-зона" или та самая "серая зона" сейчас достигает около 20 километров в обе стороны, а местами и больше. Поэтому расхождение в 3 – 5 километров может зависеть от позиции в серой зоне.
Не надо искать черную кошку в темной комнате,
– подчеркнул Лакийчук.
По его словам, Deepstate стоит доверять. За четыре года у них сформировалась своя надежная система оценки для определения линии фронта и своя методика. В то же время у Генерального штаба действует несколько иная система оценки ситуации, которая опирается на другие принципы.
Какая ситуация на горячих направлениях?
- Вооруженные Силы Украины ведут бои за удержание флангов "кармана" в Покровске. Тем временем российские войска не прекращают наступление и пытаются сформировать еще один, меньший "карман" в этом районе.
- Российские войска снова нарушили государственную границу Украины в районе Бологовки в Харьковской области. По данным разведки, Москва стремится объединить свои группировки в Волчанске и Двуречной, что может свидетельствовать о подготовке к новым наступательным действиям.
- Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений, из которых больше всего – 63 – зафиксировано на Покровском направлении.