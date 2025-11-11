Експерт пояснив, чому дані DeepState та Генштабу можуть відрізнятись

Ситуація на полі бою вкрай динамічна й щоденно змінюється. Тож доволі часто в інформації про обстановку на тих чи інших напрямках можуть бути розбіжності.

Наприклад, одні джерела пишуть про захоплення населеного пункту чи просування ворога, а інші – мають дещо відмінні дані. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, чому ці дані інколи відрізняються та з чим це пов'язано.

Чому дані DeepState та Генштабу мають розбіжності?

Днями Генштаб повідомив про зупинку просування росіян на сході Запорізької області, зачистивши населені пункти Солодке та Рівнопілля. Проте вже за пару годин вийшов звіт аналітиків DeepState, які не тільки не побачили зупинки ворога у Солодкому, а зафіксували його просування.

Карта DeepState – це інтерактивний онлайн-ресурс, що відображає хід бойових дій в Україні у режимі реального часу. Вона демонструє зміни лінії фронту та контроль над територіями, базуючись на даних з відкритих джерел (OSINT) і перевіреній інформації. Проєкт став одним із найавторитетніших джерел для військових, журналістів та широкої громадськості.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" пояснив, що звіти різних органів відрізняються залежно від методики доповіді. Одні рахують по наших передових позиціях, інші – там, де противник зміг закріпитись.

Також слід врахувати, що "кіл-зона" або та сама "сіра зона" зараз сягає близько 20 кілометрів в обидва боки, а місцями й більше. Тому розбіжність у 3 – 5 кілометрів може залежати від позиції у сірій зоні.

Не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті,

– наголосив Лакійчук.

За його словами, Deepstate варто довіряти. За чотири роки у них сформувалася своя надійна система оцінки для визначення лінії фронту та своя методика. Водночас у Генерального штабу діє дещо інша система оцінки ситуації, яка спирається на інші принципи.

Яка ситуація на гарячих напрямках?