Яка ситуація на Сумському відтинку фронту, чи перекидають росіяни піхоту звідти до Покровська та яку техніку найчастіше застосовують, розповів 24 Каналу військовий Сумського прикордонного загону "Бор".

Що зараз відбувається на Сумщині?

На Сумщині окупанти застосовують багато безплотної авіації, артилерії, щоб відтягнути фронт в сторону України, але Сили оборони здійснюють всі заходи для відсічі та стримування ворога. Інтенсивність обстрілів висока, хоча останніми днями застосування безплотної авіації дещо зменшилося.

Зараз ми активно протидіємо всім можливим засобам, які використовує ворог. Загалом у нас є успіхи на даному напрямку,

– мовив військовий.

Зі свого боку Збройні Сили також застосовують безплотну авіацію для того, щоб боронити Україну та відбивати російську агресію. На Сумському напрямку окупанти пересуваються переважно на квадроциклах, мотоциклах, багі.

Яка ситуація на Сумщині: дивіться на карті

Українські пілоти, які працюють на цьому відтинку фронту, активно знищують ворожу техніку. Також ефективно спалюють позиції артилерії та позиції відділень, опорні пункти тощо.

Росіяни утеплюються, завозять паливно-мастильні матеріали різного характеру, зокрема тверде паливо, щоб зігріти себе на позиціях взимку. Це свідчить тільки про те, що вони будуть намагатися далі наступати.

