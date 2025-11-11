Какова ситуация на Сумском отрезке фронта, перебрасывают ли россияне пехоту оттуда в Покровск и какую технику чаще всего применяют, рассказал 24 Каналу военный Сумского пограничного отряда "Бор".

Что сейчас происходит на Сумщине?

На Сумщине оккупанты применяют много бесплотной авиации, артиллерии, чтобы оттянуть фронт в сторону Украины, но Силы обороны осуществляют все меры для отпора и сдерживания врага. Интенсивность обстрелов высокая, хотя в последние дни применение бесплотной авиации несколько уменьшилось.

Сейчас мы активно противодействуем всем возможным средствам, которые использует враг. В целом у нас есть успехи на данном направлении,

– сказал военный.

Со своей стороны Вооруженные Силы также применяют бесплотную авиацию для того, чтобы защищать Украину и отражать российскую агрессию. На Сумском направлении оккупанты передвигаются преимущественно на квадроциклах, мотоциклах, багги.

Какая ситуация на Сумщине: смотрите на карте

Украинские пилоты, которые работают на этом отрезке фронта, активно уничтожают вражескую технику. Также эффективно сжигают позиции артиллерии и позиции отделений, опорные пункты и тому подобное.

Россияне утепляются, завозят горюче-смазочные материалы различного характера, в частности твердое топливо, чтобы согреть себя на позициях зимой. Это свидетельствует только о том, что они будут пытаться дальше наступать.

