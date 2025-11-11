Какова ситуация на Сумском отрезке фронта, перебрасывают ли россияне пехоту оттуда в Покровск и какую технику чаще всего применяют, рассказал 24 Каналу военный Сумского пограничного отряда "Бор".
Что сейчас происходит на Сумщине?
На Сумщине оккупанты применяют много бесплотной авиации, артиллерии, чтобы оттянуть фронт в сторону Украины, но Силы обороны осуществляют все меры для отпора и сдерживания врага. Интенсивность обстрелов высокая, хотя в последние дни применение бесплотной авиации несколько уменьшилось.
Сейчас мы активно противодействуем всем возможным средствам, которые использует враг. В целом у нас есть успехи на данном направлении,
– сказал военный.
Со своей стороны Вооруженные Силы также применяют бесплотную авиацию для того, чтобы защищать Украину и отражать российскую агрессию. На Сумском направлении оккупанты передвигаются преимущественно на квадроциклах, мотоциклах, багги.
Украинские пилоты, которые работают на этом отрезке фронта, активно уничтожают вражескую технику. Также эффективно сжигают позиции артиллерии и позиции отделений, опорные пункты и тому подобное.
Россияне утепляются, завозят горюче-смазочные материалы различного характера, в частности твердое топливо, чтобы согреть себя на позициях зимой. Это свидетельствует только о том, что они будут пытаться дальше наступать.
Президент Владимир Зеленский отметил, что российские войска истощены и не имеют достаточных сил на фронте, из-за чего вынуждены перебрасывать свои ресурсы. В то же время ситуация на Сумщине остается напряженной – регион постоянно подвергается обстрелам, а враг продолжает атаковать объекты критической и гражданской инфраструктуры.
Российские оккупационные силы несут значительные потери в районе Безсаловки в Сумской области. Причиной этого является массовое дезертирство и низкий уровень подготовки личного состава. Кроме того, враг жалуется, что удары украинских дронов серьезно затрудняют снабжение и обеспечение их подразделений.
Всего на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки, 11 ноября, произошло 16 боевых столкновений. Враг совершил 145 артиллерийских обстрелов, среди которых четыре - из реактивных систем залпового огня.