В понедельник, 8 сентября, в Киеве попрощались с 19-летней Дарьей Лопатиной с позывным "Дельта". Девушка была военной 12 бригады специального назначения НГУ "Азов".

Провести в последний путь Дарью пришли десятки людей, сообщает 24 Канал.

Читайте также Отец и опекун более 30 детей и усыновленный итальянцами: во Львове попрощались с двумя воинами

На войне с Россией погибла Дарья Лопатина

Дарья Лопатина погибла во время выполнения боевого задания.

Чин отпевания состоялся 8 сентября в Михайловском Златоверхом соборе, а похоронят девушку на городском кладбище.

В столице провели в последний путь Дарью Лопатину / Фото: Валентина Полищук, 24 Канал

Отец защитницы сообщил, что после этого семья и друзья организуют чин воспоминаний о Дарье.

Мы приглашаем всех на стороне Света, кто сможет – присоединиться. Это будет вечер познакомиться поближе с нашим ребенком, узнать, кем она идет на Небо. Вспомнить, поделиться своими воспоминаниями. Кто как ее помнит. Не траур. Без слез. Оплакивать павших будем после войны,

– написал отец девушки Михаил Лопатин.

В Киеве прошло прощание с Дарьей Лопатиной: смотрите фото

Известно, что Дарья была студенткой Киевской школы экономики (KSE). Студенты рассказали, что девушка поступила в университет в 2023 году, а впоследствии осуществила свою мечту и присоединилась в ряды 1-го батальона "Азова".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дарьи. Светлая память!

Они отдали свою жизнь за Украину