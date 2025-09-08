У понеділок, 8 вересня, в Києві попрощалися з 19-річною Дар'єю Лопатіною з позивним "Дельта". Дівчина була військовою 12 бригади спеціального призначення НГУ "Азов".

Провести в останню путь Дар'ю прийшли десятки людей, повідомляє 24 Канал.

На війні з Росією загинула Дар'я Лопатіна

Дар'я Лопатіна загинула під час виконання бойового завдання.

Чин відспівування відбувся 8 вересня в Михайлівському Золотоверхому соборі, а поховають дівчину на міському кладовищі.

У столиці провели в останню путь Дар'ю Лопатіну / Фото: Валентина Поліщук, 24 Канал

Батько захисниці повідомив, що після цього сім'я та друзі організують чин спогадів про Дар’ю.

Ми запрошуємо всіх на стороні Світла, хто зможе – доєднатися. Це буде вечір познайомитися ближче з нашою дитиною, дізнатися, ким вона йде на Небо. Згадати, поділитися своїми спогадами. Хто як її пам'ятає. Не траур. Без сліз. Оплакувати полеглих будемо після війни,

– написав батько дівчини Михайло Лопатін.

У Києві пройшло прощання з Дар'єю Лопатіною: дивіться фото

Відомо, що Дар'я була студенткою Київської школи економіки (KSE). Студенти розповіли, що дівчина вступила до університету у 2023 році, а згодом здійснила свою мрію та долучилась до лав 1-го батальйону "Азову".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дар'ї. Світла пам'ять!

