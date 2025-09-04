Война забирает лучших сыновей и дочерей Украины. В борьбе за Украину погибла 19-летняя Дарья Лопатина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщество 593.

Смотрите также "Не все будут дронщиками": истории пехотинцев, которые сражаются на Лиманском направлении

Что известно о погибшей военной?

Дарья "Дельта" Лопатина служила в 12 бригаде специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов".

Ты была настоящей, искренней. Ты была уверена в себе, в своих убеждениях, взглядах, а также словах и действиях. Ты была зажигательная. Всегда действовала сразу, без проволочек и упреков. Мы тебе благодарны за каждое воспоминание, связанное с тобой, а также за каждый момент, прожитый вместе. Мы всегда будем помнить тебя, ты бы многое сделала для этого мира, но тебе навсегда 19. Спасибо тебе, сестра,

– написали представители сообщества 593.

Дарья Лопатина погибла на фронте / фото 593 community

Известно, что 19-летняя Дарья была студенткой Киевской школы экономики (KSE), куда поступила в 2023 году. На втором курсе обучения девушка присоединилась к "Азову" как инженер.

"Она знала и понимала гораздо больше всех нас. Даша была невероятно светлой, умным и открытым человеком, которая нас очень многому научила и показала совсем другую точку зрения на этот мир", – указали в учебном заведении.

Потери Украины в войне с Россией