Назавжди 19: на фронті загинула військова Дар’я "Дельта" Лопатіна
- 19-річна Дар'я Лопатіна, військова з 12 бригади спеціального призначення "Азов", загинула на фронті.
- Дар'я була студенткою Київської школи економіки та вступила до "Азову" як інженер на другому курсі навчання.
Війна забирає найкращих синів та доньок України. У боротьбі за Україну загинула 19-річна Дар'я Лопатіна.
Що відомо про загиблу військову?
Дар'я "Дельта" Лопатіна служила у 12 бригаді спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов".
Ти була справжньою, щирою. Ти була впевнена в собі, в своїх переконаннях, поглядах, а також словах та діях. Ти була запальна. Завжди діяла одразу, без зволікань та докорів. Ми тобі вдячні за кожен спогад, пов’язаний з тобою, а також за кожен момент, прожитий разом. Ми завжди будемо пам’ятати тебе, ти б багато зробила для цього світу, але тобі назавжди 19. Дякуємо тобі, сестро,
– написали представники спільноти 593.
Дар'я Лопатіна загинула на фронті / фото 593 community
Відомо, що 19-річна Дар'я була студенткою Київської школи економіки (KSE), куди вступила у 2023 році. На другому курсі навчання дівчина долучилася до "Азову" як інженер.
"Вона знала і розуміла значно більше за всіх нас. Даша була неймовірно світлою, розумною і відкритою людиною, яка нас дуже багато чому навчила і показала зовсім іншу точку зору на цей світ", – вказали у навчальному закладі.
Втрати України у війні з Росією
1 вересня на Дніпропетровщині попрощалися з 36-річним поліцейським Дмитром Кравченком, який загинув на Донецькому напрямку. Через запеклі бойові дії його тіло довгий час не могли забрати з поля бою.
26 серпня на фронті загинув військовий із Закарпаття Юрій Уршанський. Він був командиром самохідної артилерійської батареї. Захиснику було всього 24 роки.
Також 26 серпня під час виконання бойового завдання загинув український художник Кирило Гриньов. Він воював з перших днів повномасштабного вторгнення. Рідний брат військового, Анатолій Гриньов, також захищав Україну: він зник безвісти на фронті весною 2025 року.