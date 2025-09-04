Укр Рус
Назавжди 19: на фронті загинула військова Дар'я "Дельта" Лопатіна
4 вересня, 15:56
3

Назавжди 19: на фронті загинула військова Дар’я "Дельта" Лопатіна

Дмитро Усик
Основні тези
  • 19-річна Дар'я Лопатіна, військова з 12 бригади спеціального призначення "Азов", загинула на фронті.
  • Дар'я була студенткою Київської школи економіки та вступила до "Азову" як інженер на другому курсі навчання.

Війна забирає найкращих синів та доньок України. У боротьбі за Україну загинула 19-річна Дар'я Лопатіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільноту 593.

Що відомо про загиблу військову?

Дар'я "Дельта" Лопатіна служила у 12 бригаді спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов".

Ти була справжньою, щирою. Ти була впевнена в собі, в своїх переконаннях, поглядах, а також словах та діях. Ти була запальна. Завжди діяла одразу, без зволікань та докорів. Ми тобі вдячні за кожен спогад, пов’язаний з тобою, а також за кожен момент, прожитий разом. Ми завжди будемо пам’ятати тебе, ти б багато зробила для цього світу, але тобі назавжди 19. Дякуємо тобі, сестро, 
– написали представники спільноти 593.

Дар'я Лопатіна загинула на фронті / фото 593 community

Відомо, що 19-річна Дар'я була студенткою Київської школи економіки (KSE), куди вступила у 2023 році. На другому курсі навчання дівчина долучилася до "Азову" як інженер.

"Вона знала і розуміла значно більше за всіх нас. Даша була неймовірно світлою, розумною і відкритою людиною, яка нас дуже багато чому навчила і показала зовсім іншу точку зору на цей світ", – вказали у навчальному закладі.

Втрати України у війні з Росією

  • 1 вересня на Дніпропетровщині попрощалися з 36-річним поліцейським Дмитром Кравченком, який загинув на Донецькому напрямку. Через запеклі бойові дії його тіло довгий час не могли забрати з поля бою.

  • 26 серпня на фронті загинув військовий із Закарпаття Юрій Уршанський. Він був командиром самохідної артилерійської батареї. Захиснику було всього 24 роки.

  • Також 26 серпня під час виконання бойового завдання загинув український художник Кирило Гриньов. Він воював з перших днів повномасштабного вторгнення. Рідний брат військового, Анатолій Гриньов, також захищав Україну: він зник безвісти на фронті весною 2025 року.