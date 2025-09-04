Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільноту 593.

Що відомо про загиблу військову?

Дар'я "Дельта" Лопатіна служила у 12 бригаді спеціального призначення 1-го корпусу НГУ "Азов".

Ти була справжньою, щирою. Ти була впевнена в собі, в своїх переконаннях, поглядах, а також словах та діях. Ти була запальна. Завжди діяла одразу, без зволікань та докорів. Ми тобі вдячні за кожен спогад, пов’язаний з тобою, а також за кожен момент, прожитий разом. Ми завжди будемо пам’ятати тебе, ти б багато зробила для цього світу, але тобі назавжди 19. Дякуємо тобі, сестро,

– написали представники спільноти 593.

Дар'я Лопатіна загинула на фронті / фото 593 community

Відомо, що 19-річна Дар'я була студенткою Київської школи економіки (KSE), куди вступила у 2023 році. На другому курсі навчання дівчина долучилася до "Азову" як інженер.

"Вона знала і розуміла значно більше за всіх нас. Даша була неймовірно світлою, розумною і відкритою людиною, яка нас дуже багато чому навчила і показала зовсім іншу точку зору на цей світ", – вказали у навчальному закладі.

