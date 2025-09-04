Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщество 593.
Что известно о погибшей военной?
Дарья "Дельта" Лопатина служила в 12 бригаде специального назначения 1-го корпуса НГУ "Азов".
Ты была настоящей, искренней. Ты была уверена в себе, в своих убеждениях, взглядах, а также словах и действиях. Ты была зажигательная. Всегда действовала сразу, без проволочек и упреков. Мы тебе благодарны за каждое воспоминание, связанное с тобой, а также за каждый момент, прожитый вместе. Мы всегда будем помнить тебя, ты бы многое сделала для этого мира, но тебе навсегда 19. Спасибо тебе, сестра,
– написали представители сообщества 593.
Дарья Лопатина погибла на фронте / фото 593 community
Известно, что 19-летняя Дарья была студенткой Киевской школы экономики (KSE), куда поступила в 2023 году. На втором курсе обучения девушка присоединилась к "Азову" как инженер.
"Она знала и понимала гораздо больше всех нас. Даша была невероятно светлой, умным и открытым человеком, которая нас очень многому научила и показала совсем другую точку зрения на этот мир", – указали в учебном заведении.
Потери Украины в войне с Россией
1 сентября на Днепропетровщине попрощались с 36-летним полицейским Дмитрием Кравченко, который погиб на Донецком направлении. Из-за ожесточенных боевых действий его тело долгое время не могли забрать с поля боя.
26 августа на фронте погиб военный из Закарпатья Юрий Уршанский. Он был командиром самоходной артиллерийской батареи. Защитнику было всего 24 года.
Также 26 августа во время выполнения боевого задания погиб украинский художник Кирилл Гринев. Он воевал с первых дней полномасштабного вторжения. Родной брат военного, Анатолий Гринев, также защищал Украину: он пропал без вести на фронте весной 2025 года.