Руководитель САП не исключает, что Чернышеву могут объявить дополнительное подозрение
- Бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву могут выдвинуть дополнительное подозрение, поскольку расследование по его делу продолжается.
- Руководитель САП Александр Клименко отметил, что если будет собрано достаточно доказательств, то решение об изменении подозрения или объявления дополнительного будет принято.
Бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву могут выдвинуть дополнительное подозрение – расследование по его делу продолжается. В уголовном производстве есть несколько эпизодов, которые исследуют следователи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко во время брифинга.
Что сказал Клименко относительно дополнительного подозрения Чернышеву?
Относительно бывшего вице-премьер-министра. Дело расследуется. Действительно, там по одному эпизоду сообщено о подозрении. Есть еще эпизоды, которые расследуются в этом же производстве,
– рассказал глава САП.
По словам Александра Клименко, если будет собрано достаточное количество доказательств, то в САП примут решение об изменении подозрения или же выдвижение дополнительно, и продолжат расследование.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры отметил, что в Алексея Чернышева есть право защищаться, и это является стандартным механизмом в правовом государстве. САП, в свою очередь, продолжит работу над уголовным производством.
Что известно о деле Алексея Чернышева?
23 июня НАБУ и САП сообщили Алексею Чернышеву о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. По данным следствия, в должности министра развития общин и территорий он якобы способствовал застройщику в незаконном получении земельного участка для строительства жилого комплекса. В ответ, как предполагают детективы, Чернышов получил скидки на несколько квартир, оформленных на подставных лиц, общей стоимостью 14,5 миллиона гривен.
Во время объявления подозрения Алексей Чернышов находился в командировке за границей. В СМИ ходили слухи о возможном побеге тогдашнего вице-премьера, однако в Кабмине уверяли, что тот должен вернуться после плановой командировки.
Уже 22 июня Алексей Чернышов прибыл в Украину. Далее экс-вице-премьер пошел в НАБУ, где ему объявили подозрение.
27 июня Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения - залог в размере 120 миллионов гривен.