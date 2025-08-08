Бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву могут выдвинуть дополнительное подозрение – расследование по его делу продолжается. В уголовном производстве есть несколько эпизодов, которые исследуют следователи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко во время брифинга.

Что сказал Клименко относительно дополнительного подозрения Чернышеву?

Относительно бывшего вице-премьер-министра. Дело расследуется. Действительно, там по одному эпизоду сообщено о подозрении. Есть еще эпизоды, которые расследуются в этом же производстве,

– рассказал глава САП.

По словам Александра Клименко, если будет собрано достаточное количество доказательств, то в САП примут решение об изменении подозрения или же выдвижение дополнительно, и продолжат расследование.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры отметил, что в Алексея Чернышева есть право защищаться, и это является стандартным механизмом в правовом государстве. САП, в свою очередь, продолжит работу над уголовным производством.

Что известно о деле Алексея Чернышева?