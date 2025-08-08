Керівник САП не виключає, що Чернишову можуть оголосити додаткову підозру
- Колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову можуть висунути додаткову підозру, оскільки розслідування у його справі триває.
- Керівник САП Олександр Клименко зазначив, що якщо буде зібрано достатньо доказів, то рішення про зміну підозри або оголошення додаткової буде ухвалено.
Колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову можуть висунути додаткову підозру – розслідування у його справі триває. У кримінальному провадженні є кілька епізодів, які досліджують слідчі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка під час брифінгу.
Що сказав Клименко щодо додаткової підозри Чернишову?
Стосовно колишнього віцепрем'єр-міністра. Справа розслідується. Дійсно, там по одному епізоду повідомлено про підозру. Є ще епізоди, які розслідуються в цьому ж провадженні,
– розповів очільник САП.
За словами Олександра Клименка, якщо буде зібрано достатню кількість доказів, то в САП ухвалять рішення про зміну підозри або ж висунення додатково, і продовжать розслідування.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначив, що в Олексія Чернишова є право захищатися, і це є стандартним механізмом у правовій державі. САП, своєю чергою, продовжить роботу над кримінальним провадженням.
Що відомо про справу Олексія Чернишова?
23 червня НАБУ та САП повідомили Олексію Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, на посаді міністра розвитку громад та територій він нібито сприяв забудовнику у незаконному отриманні земельної ділянки для будівництва житлового комплексу. У відповідь, як припускають детективи, Чернишов отримав знижки на кілька квартир, оформлених на підставних осіб, загальною вартістю 14,5 мільйона гривень.
Під час оголошення підозри Олексій Чернишов перебував у відрядженні за кордоном. У ЗМІ ширилися чутки про можливу втечу тодішнього віцепрем'єра, однак у Кабміні запевняли, що той має повернутися після планового відрядження.
Уже 22 червня Олексій Чернишов прибув в Україну. Далі ексвіцепрем'єр пішов до НАБУ, де йому оголосили підозру.
27 червня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.