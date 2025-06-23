Про це посадовець розповів у Facebook, передає 24 Канал. Він заявив, що відкритий до взаємодії.
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Чернишов прибув до НАБУ
За словами Чернишова, на тлі чуток щодо можливих процесуальних дій щодо нього, міністр особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, аби "розібратися в ситуації".
Моя позиція залишається незмінною: усе має вирішуватись у законний спосіб, і правда має взяти гору. З повагою ставлюся до роботи всіх наших правоохоронних органів,
– написав він.
До слова, після повернення в Україну Чернишов пообіцяв розібратися з "кампанією з дискредитації". Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд за кордон сім'ї міністра – сина та дружини. "Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено", – написав він.
Нагадаємо, 13 червня НАБУ заявило ппо викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців. Підозри отримали 5 фігурантів, серед яких двоє пов'язаних із Чернишовим осіб – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін і ексрадник міністра Максим Горбатюк.