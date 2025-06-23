Об этом чиновник рассказал в Facebook, передает 24 Канал. Он заявил, что открыт к взаимодействию.

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Чернышов прибыл в НАБУ

По словам Чернышова, на фоне слухов о возможных процессуальных действий в отношении его, министр лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы "разобраться в ситуации".

Моя позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом, и правда должна возобладать. С уважением отношусь к работе всех наших правоохранительных органов,

– написал он.

К слову, после возвращения в Украину Чернышов пообещал разобраться с "кампанией по дискредитации". Ранее СМИ сообщали о выезде за границу семьи министра – сына и жены. "Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена", – написал он.