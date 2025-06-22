Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Чернышова в Facebook.

Смотрите также Жена и сын вице-премьера Чернышова выехали из Украины, – источники

Чернышов вернулся в Украину

Министр национального единства Чернышов вернулся в Украину после долгого пребывания за рубежом.

Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена. Завтра – возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС,

– написал он.

Он пообещал разобрать "кампанию по дискредитации" себя по фактам.