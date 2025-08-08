Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка під час брифінгу.

Що сказав Клименко щодо додаткової підозри Чернишову?

Стосовно колишнього віцепрем'єр-міністра. Справа розслідується. Дійсно, там по одному епізоду повідомлено про підозру. Є ще епізоди, які розслідуються в цьому ж провадженні,

– розповів очільник САП.

За словами Олександра Клименка, якщо буде зібрано достатню кількість доказів, то в САП ухвалять рішення про зміну підозри або ж висунення додатково, і продовжать розслідування.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначив, що в Олексія Чернишова є право захищатися, і це є стандартним механізмом у правовій державі. САП, своєю чергою, продовжить роботу над кримінальним провадженням.

Що відомо про справу Олексія Чернишова?