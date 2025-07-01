По вопросу внесения залога, адвокат заявил, что работа над сбором суммы продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Что известно об обжаловании меры пресечения Чернышевым

По данным корреспондента агентства, перед заседанием по рассмотрению ходатайства об отстранении Чернышева от должности, адвокат отметил, что апелляционная жалоба по мере пресечения уже подана.

Зато обвинение заявило, что в случае, если залог не внесут в установленный срок, будет подано ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Напомним, что 23 июня Чернышеву объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении крупной неправомерной выгоды.

По версии следствия, он помог передать земельный участок в Киеве застройщику по заниженной цене в обмен на скидки на квартиры для себя и своих близких.

27 июня суд назначил Чернышеву залог в 120 миллионов гривен, однако по информации адвокатов, деньги пока не внесены. Сейчас в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) рассматривают ходатайство о его отстранении от должности вице-премьера.