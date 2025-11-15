В G7 сделали заявление о "пленках Миндича" и напомнили о ключевом условии движения Украины в НАТО
- Послы G7 приветствовали поддержку президентом Зеленским независимого расследования НАБУ и САП по коррупции в энергетике.
- G7 отметили необходимость продолжения усилий Украины в борьбе с коррупцией для евроатлантической интеграции и поддержки энергетической устойчивости на фоне атак России.
Послы стран "Большой семерки" сделали заявление относительно операции "Мидас" и дела Тимура Миндича. Дипломаты приветствовали поддержку руководством Украины независимого расследования НАБУ и САП.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председательство группы послов стран G7 в Украине.
Что говорят в G7 о "пленках Миндича"?
Послы стран "Большой семерки" заявили, что приветствуют сотрудничество и поддержку президентом Зеленским независимого расследования НАБУ и САП по коррупции в энергетике. Дипломаты также напомнили о важном пункте в евроатлантическом движении, который Украина должна выполнять.
Мы рассчитываем на то, что руководство Украины продолжит свои усилия по борьбе с коррупцией, что является ключом к евроатлантической интеграции страны,
– сказали в G7.
В "Большой семерке" также отметили, что продолжают поддерживать энергетическую устойчивость Украины на фоне массированных атак России, которые происходят почти непрерывно.
Что известно о деле о масштабной коррупции в украинской энергетике?
10 ноября стало известно, что НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачения коррупции в сфере украинской энергетики. Участники группировки построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК" Энергоатом ", а также отмывания средств в так называемой" прачечной ".
Впоследствии НАБУ обнародовало пленки, на которых зафиксированы разговоры фигурантов коррупционной схемы. Среди них удалось идентифицировать совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко и экс-вице-премьера Алексея Чернышева. Все они имели интересные прозвища на этих записях для конспирации: "Карлсон", "Профессор" и "Че Гевара".
Позже в бюро отметили, что подозреваемыми по делу являются 7 человекбизнесмен, которого следствие считает руководителем преступной организации, экс-советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома и четверо "работников" бэк-офиса по легализации средств. Задержаны пока пятеро, части из них суд уже избрал меры пресечения.
На фоне этого скандала премьер Юлия Свириденко объявила, что Энергоатом будет перезапущен. Также правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании.
Владимир Зеленский после того, как стали известны детали расследования, ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются фигурантами сделки. Также президент призвал подать в отставку Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.
Известно, что Тимур Миндич выехал из Украины за несколько часов до того, как правоохранители начали обыски в его домах. Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал в комментарии 24 Каналу, что бизнесмен пересек границу на законных основаниях из-за наличия трех несовершеннолетних детей.