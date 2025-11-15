Укр Рус
В G7 сделали заявление о "пленках Миндича" и напомнили о ключевом условии движения Украины в НАТО
15 ноября, 20:57
В G7 сделали заявление о "пленках Миндича" и напомнили о ключевом условии движения Украины в НАТО

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Послы G7 приветствовали поддержку президентом Зеленским независимого расследования НАБУ и САП по коррупции в энергетике.
  • G7 отметили необходимость продолжения усилий Украины в борьбе с коррупцией для евроатлантической интеграции и поддержки энергетической устойчивости на фоне атак России.

Послы стран "Большой семерки" сделали заявление относительно операции "Мидас" и дела Тимура Миндича. Дипломаты приветствовали поддержку руководством Украины независимого расследования НАБУ и САП.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председательство группы послов стран G7 в Украине.

К теме Активы Миндича передадут АРМА: что будет с его долей в "Квартал 95"

Что говорят в G7 о "пленках Миндича"?

Послы стран "Большой семерки" заявили, что приветствуют сотрудничество и поддержку президентом Зеленским независимого расследования НАБУ и САП по коррупции в энергетике. Дипломаты также напомнили о важном пункте в евроатлантическом движении, который Украина должна выполнять.

Мы рассчитываем на то, что руководство Украины продолжит свои усилия по борьбе с коррупцией, что является ключом к евроатлантической интеграции страны, 
– сказали в G7.

В "Большой семерке" также отметили, что продолжают поддерживать энергетическую устойчивость Украины на фоне массированных атак России, которые происходят почти непрерывно.

Что известно о деле о масштабной коррупции в украинской энергетике?

  • 10 ноября стало известно, что НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачения коррупции в сфере украинской энергетики. Участники группировки построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК" Энергоатом ", а также отмывания средств в так называемой" прачечной ".

  • Впоследствии НАБУ обнародовало пленки, на которых зафиксированы разговоры фигурантов коррупционной схемы. Среди них удалось идентифицировать совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко и экс-вице-премьера Алексея Чернышева. Все они имели интересные прозвища на этих записях для конспирации: "Карлсон", "Профессор" и "Че Гевара".

  • Позже в бюро отметили, что подозреваемыми по делу являются 7 человекбизнесмен, которого следствие считает руководителем преступной организации, экс-советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома и четверо "работников" бэк-офиса по легализации средств. Задержаны пока пятеро, части из них суд уже избрал меры пресечения.

  • На фоне этого скандала премьер Юлия Свириденко объявила, что Энергоатом будет перезапущен. Также правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании.

  • Владимир Зеленский после того, как стали известны детали расследования, ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются фигурантами сделки. Также президент призвал подать в отставку Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.

  • Известно, что Тимур Миндич выехал из Украины за несколько часов до того, как правоохранители начали обыски в его домах. Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал в комментарии 24 Каналу, что бизнесмен пересек границу на законных основаниях из-за наличия трех несовершеннолетних детей.