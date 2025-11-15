У G7 зробили заяву про "плівки Міндіча" і нагадали про ключову умову руху України в НАТО

Посли країн "Великої сімки" зробили заяву стосовно операції "Мідас" та справи Тимура Міндіча. Дипломати привітали підтримку керівництвом України незалежного розслідування НАБУ і САП.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на головування групи послів країн G7 в Україні.

Що кажуть у G7 про "плівки Міндіча"?

Посли країн "Великої сімки" заявили, що вітають співпрацю та підтримку президентом Зеленським незалежного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці. Дипломати також нагадали про важливий пункт у євроатлантичному русі, який Україна має виконувати.

Ми розраховуємо на те, що керівництво України продовжить свої зусилля з боротьби з корупцією, що є ключем до євроатлантичної інтеграції країни,

– сказали у G7.

У "Великій сімці" також зазначили, що продовжують підтримувати енергетичну стійкість України на тлі масованих атак Росії, які відбуваються майже безперервно.

Що відомо про справу щодо масштабної корупції в українській енергетиці?