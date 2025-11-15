Это самый большой вызов для Зеленского: политолог сказал, что стоит сделать в "деле Миндича"
- Дело "Мидас" стало самым большим политическим вызовом для Владимира Зеленского за всю его каденцию, и крайне важно наказать всех виновных.
- Политолог Николай Давыдюк подчеркивает, что реакция на коррупцию должна быть решительной, поскольку это повлияет на поставки оружия от Запада.
Дело "Мидас" стало самым большим политическим вызовом для Президента Украины Владимира Зеленского за всю его каденцию. Крайне важно наказать всех виновных.
Нужно показать Западу, что наше государство действительно европейское. Политолог Николай Давыдюк озвучил 24 Каналу мнение, что как украинцы, так и мир ждут правильной реакции на коррупцию.
Какая реакция должна быть?
Николай Давыдюк отметил, что самое главное – убедить действиями население, а также партнеров. От Запада зависит поставка оружия. Эта история может повлиять на процессы, которые происходят в Украине.
По словам политолога, сейчас этих действий недостаточно. Сейчас наблюдается правительственный кризис. Каждый четвертый министр оказался на пленках. Вероятно, будут открываться новые фигуранты. Однако проблему можно будет решить, уволив и наказав их.
Думаю, что это самый большой именно политический вызов для президента в эту каденцию. Потому что в целом вызовом является война. Но такого политического вызова у него еще не было,
– подчеркнул он.
Сейчас все ждут настоящей реакции. Ведь важно, что украинское общество всегда реагирует на несправедливость, выходит на протесты. Проблемы есть именно в коррупции внутри власти. Поэтому нужно наказание для всех причастных. Это также будет месседж для западных партнеров.
Дело "Миндича": главное
НАБУ и САП провели операцию "Мидас", которую готовили более 15 месяцев. В частности, ее фигурантами стали экс-министр энергетики Герман Галущенко, бизнесмен Тимур Миндич, который покинул территорию Украины за несколько часов до обысков.
Владимир Зеленский ответил, общался ли с Миндичем в последнее время. По его словам, он не поддерживал контакт с бывшим бизнес-партнером после объявления расследования, а также добавил, что во время войны личные дружеские связи не должны влиять на правосудие.
Известно, что после разоблачения коррупции в сфере энергетики Правительство начинает масштабную проверку государственных компаний. Говорится о Нафтогазе, Укроборонпроме, Укрзализныце, Укргидроэнерго и государственных банках.