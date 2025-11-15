Нужно показать Западу, что наше государство действительно европейское. Политолог Николай Давыдюк озвучил 24 Каналу мнение, что как украинцы, так и мир ждут правильной реакции на коррупцию.

Смотрите также Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике

Какая реакция должна быть?

Николай Давыдюк отметил, что самое главное – убедить действиями население, а также партнеров. От Запада зависит поставка оружия. Эта история может повлиять на процессы, которые происходят в Украине.

По словам политолога, сейчас этих действий недостаточно. Сейчас наблюдается правительственный кризис. Каждый четвертый министр оказался на пленках. Вероятно, будут открываться новые фигуранты. Однако проблему можно будет решить, уволив и наказав их.

Думаю, что это самый большой именно политический вызов для президента в эту каденцию. Потому что в целом вызовом является война. Но такого политического вызова у него еще не было,

– подчеркнул он.

Сейчас все ждут настоящей реакции. Ведь важно, что украинское общество всегда реагирует на несправедливость, выходит на протесты. Проблемы есть именно в коррупции внутри власти. Поэтому нужно наказание для всех причастных. Это также будет месседж для западных партнеров.

Дело "Миндича": главное