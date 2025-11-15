Нужно показать Западу, что наше государство действительно европейское. Политолог Николай Давыдюк озвучил 24 Каналу мнение, что как украинцы, так и мир ждут правильной реакции на коррупцию.
Какая реакция должна быть?
Николай Давыдюк отметил, что самое главное – убедить действиями население, а также партнеров. От Запада зависит поставка оружия. Эта история может повлиять на процессы, которые происходят в Украине.
По словам политолога, сейчас этих действий недостаточно. Сейчас наблюдается правительственный кризис. Каждый четвертый министр оказался на пленках. Вероятно, будут открываться новые фигуранты. Однако проблему можно будет решить, уволив и наказав их.
Думаю, что это самый большой именно политический вызов для президента в эту каденцию. Потому что в целом вызовом является война. Но такого политического вызова у него еще не было,
– подчеркнул он.
Сейчас все ждут настоящей реакции. Ведь важно, что украинское общество всегда реагирует на несправедливость, выходит на протесты. Проблемы есть именно в коррупции внутри власти. Поэтому нужно наказание для всех причастных. Это также будет месседж для западных партнеров.
Дело "Миндича": главное
НАБУ и САП провели операцию "Мидас", которую готовили более 15 месяцев. В частности, ее фигурантами стали экс-министр энергетики Герман Галущенко, бизнесмен Тимур Миндич, который покинул территорию Украины за несколько часов до обысков.
Владимир Зеленский ответил, общался ли с Миндичем в последнее время. По его словам, он не поддерживал контакт с бывшим бизнес-партнером после объявления расследования, а также добавил, что во время войны личные дружеские связи не должны влиять на правосудие.
Известно, что после разоблачения коррупции в сфере энергетики Правительство начинает масштабную проверку государственных компаний. Говорится о Нафтогазе, Укроборонпроме, Укрзализныце, Укргидроэнерго и государственных банках.