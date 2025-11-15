Потрібно показати Заходу, що наша держава дійсно європейська. Політолог Микола Давидюк озвучив 24 Каналу думку, що як українці, так і світ чекають правильної реакції на корупцію.

Яка реакція повинна бути?

Микола Давидюк зазначив, що найголовніше – переконати діями населення, а також партнерів. Від Заходу залежить постачання зброї. Ця історія може вплинути на процеси, які відбуваються в Україні.

За словами політолога, зараз цих дій недостатньо. Зараз спостерігається урядова криза. Кожен четвертий міністр виявився на плівках. Ймовірно, будуть відкриватися нові фігуранти. Однак проблему можна буде розв'язати, звільнивши та покаравши їх.

Думаю, що це найбільший саме політичний виклик для президента у цю каденцію. Бо в цілому викликом є війна. Але такого політичного виклику у нього ще не було,

– підкреслив він.

Зараз усі чекають справжньої реакції. Адже важливо, що українське суспільство завжди реагує на несправедливість, виходить на протести. Проблеми є саме у корупції всередині влади. Тому потрібне покарання для усіх причетних. Це також буде меседж для західних партнерів.

