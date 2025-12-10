"Дело Миндича": НАБУ проверяет тех, кто вносил залоги за фигурантов дела

НАБУ отправило немало запросов в Государственную службу финансового мониторинга, чтобы получить подтверждение происхождения средств. Сейчас важно установить, что эти средства не получены преступным путем.

Первый запрос о происхождении средств ведомство направило еще 13 ноября. Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады, передает 24 Канал.

Что заявили в НАБУ?

Кривонос сообщил, что НАБУ направило ряд запросов в Государственную службу финансового мониторинга относительно происхождения и законности этих средств в период с 13 по 28 ноября.

Мы получили ряд ответов от Госслужбы финмониторинга. Это часть ответов по ООО "Вангар", которое вносило средства, по физическим лицам, которые вносили средства в качестве залога, и по ООО "Варус Синерджи",

– отметил Кривонос.

Он указал на то, что эти средства пока не исследованы в полной мере. Например, по отслеживанию, каким образом они попали на счет компаний.

Кривонос подчеркнул, что одна из "ООО" была создана только в мае 2025 года, но внесла значительную сумму за одного из фигурантов. Он добавил, что важно установить, не получены ли эти средства преступным путем.

"Дело Миндича": что известно?