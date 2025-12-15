Пусть поиграют в Minecraft, – Скороход прокомментировала арест своих телефонов и планшета
- Высший антикоррупционный суд арестовал два мобильных телефона и планшет, изъятые у народного депутата Анны Скороход.
- Скороход заявила, что ей нечего скрывать, и она будет обращаться в международные инстанции, комментируя решение суда по ее гаджетам с шуткой о Minecraft.
Высший антикоррупционный суд арестовал два мобильных телефона и планшет, изъятые у народного депутата Анны Скороход. Впрочем, ходатайство об аресте ее недвижимости суд не удовлетворил.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентку Суспильного.
Смотрите также Любит коммунизм и со скандалом вылетела из СН: биография Анны Скороход, у которой были обыски НАБУ
Как Скороход реагирует на арест своих гаджетов?
В понедельник, 15 декабря, ВАКС арестовал два мобильных телефона и планшет, изъятые у народного депутата Анны Скороход во время обысков у нее дома. В суде рассмотрели ходатайство об аресте имущества нардепа, заседание провели в закрытом режиме по просьбе детектива НАБУ, тогда как сама Скороход настаивала на открытом рассмотрении.
Нардеп, в свою очередь, говорит, что ей нечего скрывать и что она якобы будет обращаться в Сенат и Конгресс США, и в Европейский Союз.
Также политик, которую подозревают в подстрекательстве к даче взятки, комментируя это решение относительно собственных гаджетов, заявила, что пусть теперь правоохранители "поиграют в Minecraft".
Что известно о деле Анны Скороход?
Напомним, что НАБУ, САП и СБУ разоблачили преступную группировку под руководством депутата Анны Скороход, которую, по данным СМИ, подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч долларов США.
Как сообщают источники УП, задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов США.
Суд избрал залог в размере более трех миллионов гривен для нардепа Анны Скороход в качестве меры пресечения.