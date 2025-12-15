Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентку Суспильного.

Как Скороход реагирует на арест своих гаджетов?

В понедельник, 15 декабря, ВАКС арестовал два мобильных телефона и планшет, изъятые у народного депутата Анны Скороход во время обысков у нее дома. В суде рассмотрели ходатайство об аресте имущества нардепа, заседание провели в закрытом режиме по просьбе детектива НАБУ, тогда как сама Скороход настаивала на открытом рассмотрении.

Нардеп, в свою очередь, говорит, что ей нечего скрывать и что она якобы будет обращаться в Сенат и Конгресс США, и в Европейский Союз.

Также политик, которую подозревают в подстрекательстве к даче взятки, комментируя это решение относительно собственных гаджетов, заявила, что пусть теперь правоохранители "поиграют в Minecraft".

Что известно о деле Анны Скороход?