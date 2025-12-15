Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентку Суспільного.

Як Скороход реагує на арешт своїх гаджетів?

У понеділок, 15 грудня, ВАКС арештував два мобільні телефони та планшет, вилучені у народної депутатки Анни Скороход під час обшуків у неї вдома. У суді розглянули клопотання про арешт майна нардепки, засідання провели в закритому режимі на прохання детектива НАБУ, тоді як сама Скороход наполягала на відкритому розгляді.

Нардепка, своєю чергою, каже, що їй нема чого приховувати та що вона нібито буде звертатися в Сенат і Конгрес США, і в Європейський Союз.

Також політикиня, яку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря, коментуючи це рішення щодо власних гаджетів, заявила, що нехай тепер правоохоронці "пограють в Minecraft".

Що відомо про справу Анни Скороход?