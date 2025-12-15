Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентку Суспільного.
Як Скороход реагує на арешт своїх гаджетів?
У понеділок, 15 грудня, ВАКС арештував два мобільні телефони та планшет, вилучені у народної депутатки Анни Скороход під час обшуків у неї вдома. У суді розглянули клопотання про арешт майна нардепки, засідання провели в закритому режимі на прохання детектива НАБУ, тоді як сама Скороход наполягала на відкритому розгляді.
Нардепка, своєю чергою, каже, що їй нема чого приховувати та що вона нібито буде звертатися в Сенат і Конгрес США, і в Європейський Союз.
Також політикиня, яку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря, коментуючи це рішення щодо власних гаджетів, заявила, що нехай тепер правоохоронці "пограють в Minecraft".
Що відомо про справу Анни Скороход?
Нагадаємо, що НАБУ, САП та СБУ викрили злочинне угруповання під керівництвом депутатки Анни Скороход, яку, за даними ЗМІ, підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 250 тисяч доларів США.
Як повідомляють джерела УП, задокументовано, як парламентарка разом зі спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США.
Суд обрав заставу в розмірі понад три мільйони гривень для нардепки Анни Скороход як запобіжний захід.