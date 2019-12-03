Дело о залоге Садовому: мэр Львова подал апелляцию

Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что он вместе с защитниками подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда касательно залога больше миллиона гривен. Это дело касается продажи во Львове на открытом конкурсе земли инвестиционной компании CTP за 54 миллиона гривен.

По словам Андрея Садового, это решение не было сложным, потому что за все время работы мэром он не раз убедился, что за справедливость нужно бороться.

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"Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам свое делать", – подчеркнул чиновник в своем Фейсбуке.

О времени и месте слушания дела по апелляции он сообщит, как это только станет известным.

Также Садовый рассказал, что получил письмо от компании CTP. Те обращаются, в том числе и к премьеру и президенту и просят о защите иностранных инвестиций. Также компания хочет создать во Львове 3 тысячи рабочих мест и просит, чтобы ей не мешали.

"Вообще, лучшая помощь бизнесу – не мешать. Мы будем отстаивать право Львова на индустриальный парк и права инвестора на ведение законного бизнеса в Украине. Правда победит!" – добавил Садовый.

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Ранее Андрей Садовый рассказывал, что дело в отношении него уже расследуют в течение 3,5 лет. Раньше оно было в подчинении "департамента Кононенко-Грановского". Последних часто в СМИ называли "смотрящими" пятого президента.

Когда состоялись выборы, я думал, что это дело наконец закроют. А следователи, которые его вели, говорили нашим адвокатам, что здесь нет никакого состава преступления. Поэтому я был удивлен, когда на прошлой неделе приехал во Львов прокурор и привез подозрение,

– отмечал он.