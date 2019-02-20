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      Дело против Труханова: пятеро из семи свидетелей не появились в суде

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      По делу против городского головы Одессы Геннадия Труханова коллегия судей по день исследовала почти тысячу страниц материалов, а все 67 томов – за менее чем за два месяца. Это при том, что в деле экс-главы ГФС Романа Насирова в столичном Соломенском суде прокуроры за год заслушали лишь немного больше, чем 400 страниц.

      Одесский активист и член общественного совета при НАБУ Виталий Устименко убежден – адвокаты Геннадия Труханова ускоряют дело для того, чтобы получить апелляцию еще до начала работы Антикоррупционного суда.

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      Судьи удовлетворили большинство просьб адвокатов одесского городского головы. Активисты же уверены, что прокуратура должна настаивать на более детальном изучении доказательств. В ведомстве, в свою очередь, заверили, что наоборот хотели бы, чтобы все дела двигались так быстро, как это.

      Одесский суд показывает чудеса оперативности, такого еще не было в истории Украины. Если бы защита Труханова не боялась доказательной базы, не было бы куда спешить,
      – отметил председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

      "Затягивать или срывать процесс прокуроры САП не будут. Есть установленный судом график, заседания расписаны на два месяца вперед", – прокомментировал Назар Холодницкий, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

      Стадия допросов свидетелей для прокуратуры началась неудачно: из семи вызванных пятеро не явились. Двое же тех, которые на допросах давали показания против фигурантов дела, вообще неожиданно отказались говорить. Виталий Устименко считает, что все это - из-за влияния самого подозреваемого.

      Ни один из них теперь не будет свидетельствовать, что фигуранты дела виновны в совершенном преступлении. Это логично, как и то, что будут влиять на суд, если он в Одессе,
      – подчеркнул он.

      В целом прокуратура хочет допросить 109 свидетелей по делу. Однако Холодницкий утверждает, что кроме них в деле против Труханова есть немало других весовых доказательств.

      За что в Одессе судят Геннадия Труханова?
      В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова. Сам мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Судьи Геннадий Труханов Новости Одессы Новости Украины
      Источник: 24 канал
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