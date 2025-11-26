Трампу обещали мир в Украине ко Дню благодарения: что это за день и почему такой важный для американцев
- День благодарения в США отмечают 27 ноября, и этот праздник имеет значительную историческую и культурную ценность, став частью национальной идентичности.
- Окружение Трампа подчеркивает важность мирного договора с Украиной ко Дню благодарения, используя праздник как символический дедлайн для дипломатических достижений.
27 ноября в США отмечают День благодарения, специфический американский праздник, известный тем, что принято собираться в семейном кругу и есть индейку. Но благодаря тому, что США сейчас мировая сверхдержава, которая распространила свои традиции и привычки на весь мир, интерес ко Дню благодарения также понятен, особенно, если окружение президента Трампа обещало ему мир в Украине как раз ко Дню благодарения.
24 Канал рассказывает, что это за праздник, какой в нем смысл и традиции, а также почему День благодарения стал дипломатическим дедлайном.
Читайте также День благодарения в США: история и традиции семейного праздника
Что известно о корнях Дня благодарения?
День благодарения – специфический американский праздник, но взялся он не на пустом месте. Это модифицированные в Новом свете европейские "обжинки", точнее их разновидность. Благодарность высшим силам за удачное завершение хозяйственного цикла и хороший урожай.
Праздники урожая известны во многих культурах и имеют давнюю историю. Корни уходят во времена язычества и первобытных культов кельтов, германцев, славян и других народов. Христиане эти традиции адаптировали и заменили в соответствии со своим религиозным мировоззрением.
Первые европейские поселенцы в Америке были именно носителями христианского мировоззрения (в формате английского протестантизма), поэтому неудивительно, что привезли в Новый мир и праздник урожая.
Для английских протестантов или как их еще называли "пуритан" было типичным не признавать традиционные христианские праздники, они отмечали только Рождество и Пасху, а остальные были провозглашены днями поста и днями благодарности за определенные события, которые считались проявлением божественной воли.
Когда был первый американский День благодарения?
Сведения о праздновании Дня благодарения в Америке были зафиксированы еще в 1619 году, но считается, что впервые в формате, похожем на традиционный, День благодарения в Америке отпраздновали в 1621 году в Плимутской колонии (современный штат Массачусетс). Поселенцы так отмечали первый хороший урожай.
Участниками празднования стали местные жители индейцы из племени Вампаноагов. Они рассчитывали на помощь пришельцев в войне с другим племенем Наррагансетт, а потому поставляли колонистам еду, в частности, индеек. Больших диких птиц, на которых было удобно охотиться и не бояться истребить, поскольку популяция была довольно большой.
Хотя нет достоверных доказательств того, что индейка была на первом праздничном столе 1621 году (историки говорят, что тогда в меню были оленина, кукуруза и тыква), со временем (в середине 19 века) это стало фактом, который не требует подтверждения, а сама индейка – символом Дня благодарения. Ведь эта птица дешевая и достаточно большая, чтобы накормить всю семью.
Как представлял себе первый День благодарения американский художник Жан Леон Жером Феррис, картина 1912 года / Public Domain
А вот индейцы таким символом не стали – белые колонисты их истребили и забрали себе их земли, на которых ввели свои обычаи. Сейчас численность вампаноагов составляет около 2000 человек, они потеряли собственный язык и разговаривают на языке пришельцев – английском.
Интересный факт! Среди поселенцев, праздновавших первый в Америке День благодарения, могли быть и украинцы. Считается, что в 1608 году в Новый свет на корабле "Мейфлауэр" вместе с капитаном Джоном Смитом прибыл украинец по имени Иван Богдан.
Что побудило уроженца Коломыи отправиться в Новый свет неизвестно, но это реальный исторический персонаж. Он жил в первой английской колонии – Джеймстаун в Вирджинии.
Как День благодарения стал национальным праздником США?
Со временем локальный праздник колонистов впоследствии перерос в праздник новой страны – США, стал частью исторического мифа и важным элементом нациетворчества.
Первый президент США Джордж Вашингтон провозгласил 26 ноября 1789 года как первое общенациональное празднование Дня благодарения в Америке. Но долгое время День благодарения не имел фиксированной даты и зависел от решений штатов.
В конце, 1863 года президент Линкольн определил дату как последний четверг ноября и провозгласил День благодарения национальным праздником.
Напомним, что это были времена Гражданской войны в США и таким образом политик пытался примирить нацию. По крайней мере дать такой повод. Стоит признать, получилось не сразу, но получилось. Во второй половине 20-го века дело политиков продолжили маркетологи, благодаря которым День благодарения приобрел свой привычный вид.
В 2025 году последний четверг приходится на 27 число. В 1939-м президент Рузвельт попытался перенести праздник на третий четверг ноября, но его инициатива не прижилась.
Почему так спешили люди Трампа с мирным планом для Украины?
Как в давние времена праздник урожая символизировал окончание теплой поры и был сигналом готовиться к зиме, так и День благодарения запускает в США праздничный марафон. После Дня благодарения в Америке официально наступает праздничный рождественский сезон и все начинают готовиться к Рождеству. При этом некоторые начинают делать это еще раньше – после Хэллоуина (то есть Дня всех святых).
В доиндустриальную эпоху такой график действительно имел значение, но в наше время это в основном дань устоявшимся традициям. Люди не перестают работать, но, конечно, теперь делают это с праздничным настроением.
Традиционно в США День благодарения – это длинные выходные, которые рекомендуется проводить с семьей. В День благодарения американцы обычно обедают вместе с семьей, ходят в церковь и просматривают спортивные события (обычно матчи NFL – еще одна не очень понятная остальному миру традиция) и парады (самый известный – парад универмага Macy's в Нью-Йорке, впервые состоялся в 1924 году).
Также это время "закупов" подарков на Рождество и любимый праздник маркетологов – "черная пятница". Она приходится на следующий день после Дня благодарения. Первый является официальным выходным в США, а пятница – формально нет, но в Америке в этот день мало кто работает.
К теме Как изменились новые 28 пунктов мирного плана и почему это уже не измена или капитуляция
Поэтому заявления из окружения Трампа и прямой ультиматум от министра армии США Дэна Дрисколла в Киеве о том, что Украина должна одобрить текст "мирного договора" ко Дню благодарения – это именно отсылка к американским традициям.
Близким украинским аналогом является "давайте уже после праздников", только в формате – "успеть до их начала", ведь дальше всем будет не интересно наблюдать за трамповыми победками.
Другим аргументом окружения Трампа было то, что заканчивается очередной (9-й) месяц правления их шефа, а он до сих пор не закончил очередную войну, а значит – не может больше говорить, что завершает по войне в месяц. Зато новая победа могла бы погасить водоворот скандала от потенциальной публикации файлов Эпштейна, проигрыша республиканцев на местных выборах и падение рейтингов самого Трампа, которое он не признает, но очевидно очень из-за этого раздражен.
К размышлениям Может ли "список Эпштейна" уничтожить политиков, принцев, миллиардеров и стать скандалом века
Что делают президенты США на День благодарения?
В отличие от всех остальных американцев, президенты на День благодарения не отдыхают, а имеют очень важное дело. Оно называется "помилование индейки" (на английском – turkey pardon). Корни традиции уходят в XIX век, когда фермеры присылали президентам индеек в подарок.
Легенды говорят, что первым спас индейку от праздничного стола еще Линкольн, а впервые торжественную церемонию провели в Белом доме в 1920 году во времена Вудро Уилсона. Тогда надо было выбирать, кого из птиц оставить в живых и победил индюк из штата Кентукки.
В 1963 году президент Кеннеди, который был накануне Дня благодарения с визитом на птицеферме и получил индейку с надписью "Приятного, господин президент!", пошутил, что птичке следует дать "еще подрасти", чтобы оказаться за президентским праздничным столом, а затем отпустил ее на ферму. Это считается первым помилованием.
Gobble и Waddle – герои Дня благодарения 2025 года / Фото Jacquelyn Martin/AP
В 1989 году президент Джордж Буш-старший формализовал традицию и стал проводить шуточную церемонию на лужайке Белого дома: после того, как указ о помиловании индейки зачитывают, птицу отправляют на почетную пенсию.
Сама процедура также формализована и должна непременно сопровождаться шутками разного уровня остроумия.
Вот, например, как это происходило во времена президента Обамы: смотрите видео
Дональд Трамп обожает эту процедуру и в этом году уже воспользовался своими полномочиями. 25 ноября он помиловал индюков Gobble и Waddle, которых специально для этого готовили всю их жизнь на ферме в Северной Каролине.
Когда я впервые увидел их фото, подумал, что нам стоит назвать их... Ну, я собирался... Не должен это говорить... Я собирался назвать их Чаком и Нэнси. Но потом понял, что тогда я бы их не помиловал. И мне было бы безразлично, что сказала бы Мелания,
– Трамп шутит о своих политических оппонентах демократах Нэнси Пелоси и Чаке Шумере, 25 ноября 2025 года.
Фото и видео торжественной церемонии с лужайки Белого дома стали вирусными, журналисты получили действительно немало эффектных кадров.
Миловать Трамп очень любит. Кроме птиц он постоянно освобождает от ответственности своих сторонников, часто обремененных уголовными делами. В частности, участников мятежа 6 января 2021 года, своего собрата Руди Джулиани и многие другие.
Также Трамп не отказывает себе в том, чтобы использовать День благодарения для политической агитации, а по факту – попасть в идиотскую ситуацию и стать посмешищем.
В этом году Трамп, например, написал, что праздничный ужин (набор Thanksgiving meal в сети супермаркетов Walmart) в 2025 году на 25% дешевле чем в прошлом году, то есть во времена Байдена.
Худшая неделя для Трампа": Спасет ли его "мир в Украине" после провала на местных выборах
На основании этого Трамп похвалил себя и проклял демократов, от которых настрадался из-за последних новостей об их победах на местных выборах, где они удачно использовали новости об инфляции и стремительном росте цен в США при его правлении.
По данным Walmart, ужин на День благодарения 2025 года при Трампе на 25% дешевле, чем ужин на День благодарения 2024 года при Байдене. Мои расходы ниже, чем у демократов, на все, особенно на нефть и газ! Поэтому вопрос "доступности" демократов МЕРТВЕ! ПЕРЕСТАТЬ ВРАТЬ!!!,
– сообщение Трампа в его соцсети.
Впоследствии свои слова Трамп подтвердил во время выступления в Белом доме:
Они вышли и сказали, что ужин Трампа на День благодарения на 25% дешевле, чем у Байдена... Мы те, кто прекрасно поработал над доступностью, а не демократы.
Многочисленные фактчекеры сразу взялись проверять слова Трампа и выяснили, что в Walmart в этом году уменьшили количество продуктов в Thanksgiving meal (15 вместо 21 в 2024 году). Также на снижение цены с 55 долларов до 40 повлияли использование товаров собственной марки сети Great Value вместо других брендов, а также специальные акционные цены, которые различаются в зависимости от года и локации.
Thanksgiving meal раздора / Фото Walmart
Если бы Трамп попытался воспроизвести Thanksgiving meal 2024 года в полном объеме сейчас, то это стоило бы на 6% дороже.
Впрочем, на критику СМИ и какой-то там фактчекинг Трамп не обращает внимания, его не впервые и не в последний раз буквально ловят за руку, он буквально живет в меме "я сказал тебе неправду", его вообще признали виновным в преступлении. Но на институт репутации, им разрушен, чихать на это хотел. По крайней мере, всеми силами пытается это показать.
Вечером 25 ноября после помилования индюков Трамп с семьей отправился в Мар-а-Лаго, где его уже не достанут журналисты или политики (ну, почти, потому что держим в голове возможный визит во Флориду президента Украины Зеленского), а он сможет сконцентрироваться на важных для себя вещах.
Частые вопросы
Что такое День благодарения и каковы его основные традиции?
День благодарения – специфический американский праздник, который отмечают 27 ноября. Он известен тем, что принято собираться в семейном кругу и есть индейку. Этот праздник символизирует сбор урожая и благодарность высшим силам за удачное завершение хозяйственного цикла. Традиционно, в этот день американцы проводят время с семьей, ходят в церковь, просматривают спортивные события и парады.
Когда впервые отметили День благодарения в Америке?
Первый День благодарения в Америке праздновали в 1621 году в Плимутской колонии, современный штат Массачусетс. Поселенцы отмечали первый хороший урожай вместе с местными индейцами из племени Вампаноагов, которые поставляли им еду, включая индеек.
Как День благодарения стал национальным праздником в США?
День благодарения стал национальным праздником в США благодаря президенту Линкольну, который в 1863 году определил дату празднования как последний четверг ноября. Это было сделано во время Гражданской войны, чтобы объединить нацию. Впоследствии День благодарения стал частью исторического мифа и важным элементом нациетворчества.
Почему окружение Трампа пыталось завершить мирный план для Украины ко Дню благодарения?
Заявления из окружения Трампа о том, что Украина должна одобрить текст "мирного договора" ко Дню благодарения, связаны с американскими традициями. День благодарения запускает в США праздничный марафон, и после этого праздника наступает рождественский сезон, когда внимание к политическим событиям снижается. Кроме того, это было бы удачное время для Трампа, чтобы продемонстрировать политическую победу перед своими избирателями, особенно на фоне падения его рейтингов и потенциальных скандалов.
Какая традиция связана с помилованием индейки на День благодарения в США?
Традиция помилования индейки на День благодарения в США имеет свои корни в XIX веке, когда фермеры присылали президентам индеек в подарок. Первым, по легенде, индейку спас президент Линкольн. Официально шуточная церемония помилования была основана президентом Джорджем Бушем-старшим в 1989 году. Во время церемонии президент формально объявляет о помиловании индейки, после чего птицу отправляют на почетную пенсию. Эта традиция сопровождается шутками и широко освещается в СМИ.
Какие традиционные мероприятия проводятся президентом США на День благодарения?
На День благодарения президенты США участвуют в традиции, известной как "помилование индейки". Эта церемония проводится на лужайке Белого дома, где президент официально освобождает индейку от участия в праздничной трапезе. Традиция была формализована в 1989 году президентом Джорджем Бушем-старшим. Во время церемонии часто звучат шутки, и после чтения указа о помиловании птицу отправляют на почетную пенсию.
Что такое День благодарения и каковы его основные традиции?
День благодарения - специфический американский праздник, который отмечают 27 ноября. Он известен тем, что принято собираться в семейном кругу и есть индейку. Этот праздник символизирует сбор урожая и благодарность высшим силам за удачное завершение хозяйственного цикла. Традиционно, в этот день американцы проводят время с семьей, ходят в церковь, просматривают спортивные события и парады.
Когда впервые отметили День благодарения в Америке?
Первый День благодарения в Америке праздновали в 1621 году в Плимутской колонии, современный штат Массачусетс. Поселенцы отмечали первый хороший урожай вместе с местными индейцами из племени Вампаноагов, которые поставляли им еду, включая индеек.
Как День благодарения стал национальным праздником в США?
День благодарения стал национальным праздником в США благодаря президенту Линкольну, который в 1863 году определил дату празднования как последний четверг ноября. Это было сделано во время Гражданской войны, чтобы объединить нацию. Впоследствии День благодарения стал частью исторического мифа и важным элементом нациетворчества.
Почему окружение Трампа пыталось завершить мирный план для Украины ко Дню благодарения?
Заявления из окружения Трампа о том, что Украина должна одобрить текст 'мирного договора' ко Дню благодарения, связаны с американскими традициями. День благодарения запускает в США праздничный марафон, и после этого праздника наступает рождественский сезон, когда внимание к политическим событиям снижается. Кроме того, это было бы удачное время для Трампа, чтобы продемонстрировать политическую победу перед своими избирателями, особенно на фоне падения его рейтингов и потенциальных скандалов.
Какая традиция связана с помилованием индейки на День благодарения в США?
Традиция помилования индейки на День благодарения в США имеет свои корни в XIX веке, когда фермеры присылали президентам индеек в подарок. Первым, по легенде, индейку спас президент Линкольн. Официально шуточная церемония помилования была основана президентом Джорджем Бушем-старшим в 1989 году. Во время церемонии президент формально объявляет о помиловании индейки, после чего птицу отправляют на почетную пенсию. Эта традиция сопровождается шутками и широко освещается в СМИ.
Какие традиционные мероприятия проводятся президентом США на День благодарения?
На День благодарения президенты США участвуют в традиции, известной как 'помилование индейки'. Эта церемония проводится на лужайке Белого дома, где президент официально освобождает индейку от участия в праздничной трапезе. Традиция была формализована в 1989 году президентом Джорджем Бушем-старшим. Во время церемонии часто звучат шутки, и после чтения указа о помиловании птицу отправляют на почетную пенсию.