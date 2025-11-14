Российский дрон атаковал полицейское авто на Харьковщине: погиб 30-летний правоохранитель
- Российский ударный дрон попал в служебный автомобиль на Харьковщине, погиб 30-летний правоохранитель Денис Лозовой.
- Денис Лозовой более 10 лет служил в полиции, в частности в полку полиции особого назначения.
Россияне неустанно атакуют Украину. На этот раз под ударом оказалась Харьковская область.
В результате российской атаки на автомобиль полицейских погиб правоохранитель Денис Лозовой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.
Что известно о Дмитрии Лозовом?
В полиции рассказали, что Денис Лозовой погиб во время выполнения боевого задания. В служебный автомобиль, на котором он передвигался, попал российский ударный дрон. Мужчина получил многочисленные ранения, от которых погиб на месте.
Более 10 лет Денис посвятил службе в рядах полиции, в частности, в полку полиции особого назначения.
Лейтенант полиции достойно нес службу, оставаясь верным Присяге и Родине до последнего вздоха. Денису навсегда останется 30 лет. Без сына остались родители,
– говорят коллеги.
Руководство и личный состав Главного управления Национальной полиции в Харьковской области выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского.
Военные преступления россиян на Харьковщине: коротко о главном
Ранее в Харьковской области российский дрон атаковал служебный автомобиль ремонтной бригады газовиков. Это произошло во время рабочего выезда к поврежденному энергообъекту. Автомобиль был гражданским и обозначенным символикой энергетической компании. К счастью, все четверо работников остались живы.
Кроме этого, россияне также убили дроном гражданских, которые ехали за пенсией и продуктами. Атака имела преднамеренный характер и была направлена на людей, которые не представляли никакой военной угрозы. В результате удара погибли трое мирных жителей и животное.
Также недавно в оккупированной Кругляковке Харьковской области захватчики прицельно ударили БПЛА по двум гражданским и собаке. Заметим, что в руках у людей был белый флаг. Военных объектов рядом не было.