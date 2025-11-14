Російський дрон атакував поліцейське авто на Харківщині: загинув 30-річний правоохоронець
- Російський ударний дрон влучив у службовий автомобіль на Харківщині, загинув 30-річний правоохоронець Денис Лозовий.
- Денис Лозовий понад 10 років служив у поліції, зокрема у полку поліції особливого призначення.
Росіяни невпинно атакують Україну. Цього разу під ударом опинилася Харківська область.
Внаслідок російської атаки на автомобіль поліціянтів загинув правоохоронець Денис Лозовий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини.
Що відомо про Дмитра Лозового?
У поліції розповіли, що Денис Лозовий загинув під час виконання бойового завдання. У службовий автомобіль, на якому він пересувався, влучив російський ударний дрон. Чоловік зазнав численних поранень, від яких загинув на місці.
Понад 10 років Денис присвятив службі в лавах поліції, зокрема, у полку поліції особливого призначення.
Лейтенант поліції гідно ніс службу, залишаючись вірним Присязі та Батьківщині до останнього подиху. Денису назавжди залишиться 30 років. Без сина залишились батьки,
– кажуть колеги.
Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції в Харківській області висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого поліцейського.
Воєнні злочини росіян на Харківщині: коротко про головне
Раніше у Харківській області російський дрон атакував службовий автомобіль ремонтної бригади газовиків. Це сталося під час робочого виїзду до пошкодженого енергооб'єкта. Автомобіль був цивільним і позначеним символікою енергетичної компанії. На щастя, усі четверо працівників залишилися живими.
Окрім цього, росіяни також убили дроном цивільних, які їхали за пенсією та продуктами. Атака мала навмисний характер і була спрямована на людей, які не становили жодної воєнної загрози. Унаслідок удару загинули троє мирних мешканців та тварина.
Також нещодавно в окупованій Кругляківці Харківської області загарбники прицільно вдарили БпЛА по двох цивільних і собаці. Зауважимо, що в руках у людей був білий прапор. Військових об'єктів поряд не було.