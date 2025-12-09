Присоединился к ВСУ менее года назад: на фронте погиб 21-летний Денис Шатрюк

Печальная весть всколыхнула Сумщину. В пятницу, 28 ноября, вблизи Донецкой области погиб 21-летний воин Денис Шатрюк.

Парень стал на защиту Родины менее года назад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Николаевскую поселковую территориальную общину.

Смотрите также "А у меня нет папы": как объяснить ребенку, что его отец на войне и что поможет пережить разлуку

Что известно о погибшем защитнике?

Денис Шатрюк родился 31 марта 2004 года в селе Марковка, где позже учился в местной гимназии.

Парень не смог оставаться в стороне, несмотря на свой юный возраст. В апреле 2025 года он добровольно присоединился в ряды ВСУ, где нес службу и выполнял свой долг перед Украиной.

Погиб защитник 28 ноября вблизи села Русин Яр Донецкой области.

Денис отошел в вечность, оставляя семью, скорбящую, светлую память о себе у односельчан, собратьев и друзей. Всей общиной выражаем искренние соболезнования..

– написали в общине.

Простились с воином в родном селе в понедельник, 8 декабря.



Погиб 21-летний Денис Шатрюк / Фото Николаевский поселковый совет

Что известно о других потерях Украины?