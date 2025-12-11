Главный конструктор Fire Point рассказал о российском паспорте и работе в России
- Денис Штилерман рассказал о своей прежней занятости в институте при Минобороны России.
- Сегодня компания Fire Point, представителем которой он является, производит украинские дальнобойные ракеты.
Один из крупнейших производителей вооружения в Украине компания Fire Point сейчас активно обсуждается в обществе не только из-за своих разработок, но и из-за неоднократных упоминаний о коррупционных схемах и российском прошлом ее представителей. В частности речь идет о деятельности главного конструктора.
Об этом шла речь в разговоре главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана с журналистами BBC, передает 24 Канал.
Как Штилерман связан с Россией?
По словам конструктора, с 2008 года он прекратил все оборонные бизнес-отношения с Россией. Он объяснил, что единственной деятельностью, которой он в то время занимался была продажа земли, которую он приобрел в том же 2008 году во время кризиса.
К этому времени Штилерман, по его словам, работал над разработкой программного обеспечения и игр. В частности речь идет о программе для распознавания медицинских изображений, а также о так называемом агрегаторе социальных сетей.
Это были IT-проекты, которые были проданы,
– прокомментировал конструктор.
На вопрос журналиста о его вовлеченности в оборонную промышленность России Денис Штилерман рассказал, что он в свое время исследовал определенные механизмы, на которых базировались системы связи и обработки информации российских военных.
Поняв ошибки системы, конструктор написал собственную концепцию и план ее реализации, которые и приняли в России. Так, Штилермана приняли в один из институтов при Минобороны.
Однако, он добавил, что как раз в 2008 году подал документы на увольнение и отстранился от дел оборонного сектора страны-агрессора.
В августе 2008 года я уволился и больше не занимался никогда этим делом,
– сказал Штилерман.
Интересно! Компания Fire Point является одним из главных получателей финансирования в рамках "датской модели" – механизма, по которому иностранные правительства напрямую инвестируют в украинские оборонные предприятия. В рамках этой программы Дания также строит завод по производству твердого ракетного топлива, что будет использоваться, в частности, для системы Flamingo.
Больше о компании Fire Point и ее представителях
Украинская компания Fire Point занимается производством ракет "Фламинго", которые уже успешно испытали, в частности вероятными ударами по временно оккупированному Крыму.
В сентябре Fire Point анонсировала разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем ПВО. Сейчас компания сосредоточена именно на этих направлениях.
Формальным владельцем Fire Point значится Егор Скалыга, связан с индустрией развлечений, однако основатель Денис Штилерман утверждает, что контролирует большинство компании, тогда как Скалыга имеет лишь 2%.
Рядом с названием компании фигурирует и Тимур Миндич, который пытался приобрести 50% компании, но получил отказ.
К тому же Игорь Фурсенко, фигурант "пленок НАБУ", некоторое время работал там администратором. А Александр Шугерман является личным банкиром Штилермана.