Главный конструктор Fire Point рассказал о российском паспорте и работе в России

Один из крупнейших производителей вооружения в Украине компания Fire Point сейчас активно обсуждается в обществе не только из-за своих разработок, но и из-за неоднократных упоминаний о коррупционных схемах и российском прошлом ее представителей. В частности речь идет о деятельности главного конструктора.

Об этом шла речь в разговоре главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана с журналистами BBC, передает 24 Канал.

Как Штилерман связан с Россией?

По словам конструктора, с 2008 года он прекратил все оборонные бизнес-отношения с Россией. Он объяснил, что единственной деятельностью, которой он в то время занимался была продажа земли, которую он приобрел в том же 2008 году во время кризиса.

К этому времени Штилерман, по его словам, работал над разработкой программного обеспечения и игр. В частности речь идет о программе для распознавания медицинских изображений, а также о так называемом агрегаторе социальных сетей.

Это были IT-проекты, которые были проданы,

– прокомментировал конструктор.

На вопрос журналиста о его вовлеченности в оборонную промышленность России Денис Штилерман рассказал, что он в свое время исследовал определенные механизмы, на которых базировались системы связи и обработки информации российских военных.

Поняв ошибки системы, конструктор написал собственную концепцию и план ее реализации, которые и приняли в России. Так, Штилермана приняли в один из институтов при Минобороны.

Однако, он добавил, что как раз в 2008 году подал документы на увольнение и отстранился от дел оборонного сектора страны-агрессора.

В августе 2008 года я уволился и больше не занимался никогда этим делом,

– сказал Штилерман.

Интересно! Компания Fire Point является одним из главных получателей финансирования в рамках "датской модели" – механизма, по которому иностранные правительства напрямую инвестируют в украинские оборонные предприятия. В рамках этой программы Дания также строит завод по производству твердого ракетного топлива, что будет использоваться, в частности, для системы Flamingo.

Больше о компании Fire Point и ее представителях