Головний конструктор Fire Point розповів про російський паспорт і роботу в Росії

Один із найбільших виробників озброєння в Україні компанія Fire Point нині активно обговорюється в суспільстві не лише через свої розробки, а й через неодноразові згадки про корупційні схеми та російське минуле її представників. Зокрема йдеться про діяльність головного конструктора.

Про це йшлося в розмові головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана з журналістами BBC, передає 24 Канал.

Як Штілерман пов'язаний із Росією?

За словами конструктора, з 2008 року він припинив усі оборонні бізнес-відносини з Росією. Він пояснив, що єдиною діяльністю, якою він на той час займався був продаж землі, яку він придбав у тому ж таки 2008 році під час кризи.

До цього часу Штілерман, за його словами, працював над розробкою програмного забезпечення та ігор. Зокрема йдеться про програму для розпізнавання медичних зображень, а також про так званий агрегатор соціальних мереж.

Це були IT-проєкти, які були продані,

– прокоментував конструктор.

На питання журналіста про його залученість до оборонної промисловості Росії Денис Штілерман розповів, що він свого часу досліджував певні механізми, на яких базувалися системи зв'язку й обробки інформації російських військових.

Зрозумівши помилки системи, конструктор написав власну концепцію й план її реалізації, які й прийняли в Росії. Так, Штілермана прийняли в один з інститутів при Міноборони.

Однак, він додав, що якраз у 2008 році подав документи на звільнення й відсторонився від справ оборонного сектору країни-агресорки.

У серпні 2008 року я звільнився і більше не займався ніколи цією справою,

– сказав Штілерман.

Цікаво! Компанія Fire Point є одним із головних отримувачів фінансування в межах "данської моделі" – механізму, за яким іноземні уряди напряму інвестують в українські оборонні підприємства. У межах цієї програми Данія також будує завод із виробництва твердого ракетного палива, що використовуватиметься, зокрема, для системи Flamingo.

