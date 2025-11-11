Это самое страшное, – экс-мэр Херсона вернулся в город и сказал, из-за чего ему больно
- Экс-глава Херсона Владимир Миколаенко вернулся в город после освобождения из российского плена и отметил веру местного населения в восстановлении областного центра.
- Он озвучил, что местные художники имеют творческое видение того, как может выглядеть город после завершения войны.
11 ноября исполняется три года со дня освобождения от российских оккупантов Херсона. В родной город две недели назад вернулся бывший его глава Владимир Миколаенко, который находился в плену россиян с 2022 года.
Бывший мэр Херсона, освобожденный из плена, Владимир Миколаенко в эфире 24 Канала поделился, что почти каждый день, когда выходит на улицы города, к нему подходят местные, чтобы поговорить о сегодняшней ситуации и будущем. Херсонцы, с его слов, убеждены, что Херсон отстроится и станет еще лучше, чем раньше.
Те, о ком говорили плохо – первыми стали на защиту
Экс-мэр Херсона рассказал, что на днях встретил в городской кофейне художников, которые там работали, они имеют собственное творческое видение того, как в будущем будет выглядеть город. Они подарили ему календарь с изображением исторических знаковых для Херсона зданий.
Они подарили календарь с видением того, как город будет восстанавливаться. Сейчас, например, здание областной администрации полностью разрушено. У людей нет сомнений в том, что город восстановится, расцветет, будет еще интереснее и красивее,
– озвучил Миколаенко.
Однако, как отметил бывший глава Херсона, из-за гибели своих соотечественников у каждого херсонца на душе очень болит. Он добавил, что трудно смотрит на молодые лица павших защитников, которые еще недавно были живы и улыбающиеся, строили планы на будущее, а сегодня они на кладбище. Вот это, как отметил Миколаенко, рвет сердце.
"Очень трудно понимать, что огромного количества людей, которые находились рядом, уже нет, они потеряли жизнь, особенно молодежь. Каждое поколение, которое становится взрослее, почему-то ругает молодежь. Те, о ком вчера говорили, что они вроде бы плохие, пошли первыми защищать государство. Многие из них положили свою жизнь. Это самое страшное, что сегодня есть в нашей жизни – необратимые потери, которые мы понесли за 3,5 года ужасной войны", – озвучил Миколаенко.
Годовщина освобождения Херсона: как сегодня живет город?
Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала, что с середины сентября Россия регулярно обстреливает город из РСЗО. Делает это с самого утра. Враг бьет по гражданским объектам, тем самым терроризирует население.
Ирландский журналист Кейлин Робертсон отметил, что, что российская армия нацеливает свои ударные дроны по херсонцам, по их автомобилям. Оккупанты сбрасывают с БпЛА мины, обстреливают главную дорогу, которая ведет в Херсон. Он подчеркнул, что люди там живут с ощущением постоянной тревоги.
Херсон входит в новый отопительный сезон. В городе из-за вражеских ударов возникают проблемы с получением коммунальных услуг. Например, в связи с атаками по энергетике, определенное время приходится жить без света. Есть повреждения газопровода, поэтому в некоторых домах нет газоснабжения.