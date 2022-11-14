Убили в собственном погребе: в Херсонской области обнаружили тела супругов фермеров

14 ноября 2022 , 22:22
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Офис генпрокурора

На деоккупированной Херсонской области продолжают выявлять преступления России. Прокуроры обнаружили тела супругов фермеров, погибших во время оккупации.

После освобождения украинской армией правого берега Днепра начинают появляться свидетельства зверств оккупантов в регионе. Уже есть первые неофициальные доказательства массовых захоронений Херсонской области.

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Оккупанты убили фермеров в погребе

По предварительным данным, в августе 2022 года во время оккупации поселка Архангельск оккупанты убили местных супругов фермеров в их собственном погребе на территории домовладения.

Правоохранители обнаружили место захоронения тел двух погибших – мужчины и женщины. При поверхностном осмотре тел установлено повреждение черепов. В настоящее время они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Херсонская областная прокуратура открыла досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Автор: Анна Романюк