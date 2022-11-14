Убили в собственном погребе: в Херсонской области обнаружили тела супругов фермеров
Источник:Офис генпрокурора
На деоккупированной Херсонской области продолжают выявлять преступления России. Прокуроры обнаружили тела супругов фермеров, погибших во время оккупации.
После освобождения украинской армией правого берега Днепра начинают появляться свидетельства зверств оккупантов в регионе. Уже есть первые неофициальные доказательства массовых захоронений Херсонской области.
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Оккупанты убили фермеров в погребе
По предварительным данным, в августе 2022 года во время оккупации поселка Архангельск оккупанты убили местных супругов фермеров в их собственном погребе на территории домовладения.
Правоохранители обнаружили место захоронения тел двух погибших – мужчины и женщины. При поверхностном осмотре тел установлено повреждение черепов. В настоящее время они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Херсонская областная прокуратура открыла досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Ситуация в Херсонской области: что известно
- 9 ноября появилось сообщение, что украинские бойцы активно продвигаются на Юге, освобождая населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях. Уже 11 ноября украинских военных заметили в окрестностях самого Херсона.
- 12 ноября аналитики ISW заявили, что на правом берегу Днепра по-прежнему остаются российские военные. Они переоделись в гражданское и прячутся от ВСУ. Таким образом, оккупанты пытаются сбежать.
- Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный Херсон. Лишь 11 ноября в город вошли украинские военные.
- В этот же день Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским подняли флаг Украины. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов.