Вбили у власному погребі: на Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів

На деокупованій Херсонщині продовжують виявляти злочини Росії. Прокурори знайшли тіла подружжя фермерів, які загинули під час окупації.

Після звільнення українською армією правого берега Дніпра, починають з'являтися свідчення звірств окупантів в регіоні. Уже є перші неофіційні докази масових поховань на Херсонщині.

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Окупанти вбили фермерів у погребі

За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації селища Архангельськ окупанти вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння.

Правоохоронці виявили місце захоронення тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Херсонська обласна прокуратура відкрила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

9 листопада з'явились повідомлення, що українські бійці активно просуваються на Півдні, звільняючи населені пункти у Херсонській та Миколаївській областях. Вже 11 листопада українських військових помітили на околицях самого Херсона.

12 листопада аналітики ISW заявили, що на правому березі Дніпра досі залишаються російські військові. Вони переодяглися в цивільне й ховаються від ЗСУ. Таким чином, окупанти намагаються втекти.

Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон. Лише 11 листопада в місто зайшли українські військові.

Цього ж дня Збройні Сили України разом з президентом Володимиром Зеленським підняли прапор України. Тепер місто офіційно звільнено від російських окупантів.

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