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      В Раде одобрили переименование Кировоградской области, а Днепропетровской – нет

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      Кировоградскую область переименуют в Крапивницкую
      Кировоградскую область переименуют в Крапивницкую / Фото из открытых источников

      Во вторник, 20 ноября, депутаты проголосовали за переименование Кировоградской области на Кропивницкую. Однако не поддержали смену Днепропетровской области на Сичеславскую.

      За проект постановления об изменении названия Кировоградской области проголосовали 239 нардепов.

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      Также парламент переименовал Кировоградский район на Кропивницкий.

      Голосование за переименование Днепропетровской области на Сичеславскую депутаты же провалили. "За" высказались только 209 народных избранников.

      Заметим, что все присутствующие на голосовании депутаты от "Оппозиционного блока" высказались "против".

      Теперь решение Верховной Рады о переименовании Кировоградской области должен рассмотреть Конституционный суд. Что касается Днепропетровской, то спикер парламента пообещал вынести проект постановления на голосование еще раз в ближайшее время.

      Напомним, 19 мая 2016 года Верховная Рада проголосовала за переименование города Днепропетровск в Днепр. 11 июля 2018 года в рамках закона о декоммунизации Рада одобрила переименование Кировоградской и Днепропетровской областей на Кропивницкую и Сичеславскую соответственно.

      Что такое закон о декоммунизации?
      9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.

      Одной из главных позиций закона является признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и таким, который проводил политику государственного террора.

      Согласно закону, пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики "признается надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается".

      После того, как закон вступил в силу, в Украине начали переименовывать улицы и города с "советским корнями".

      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Новости Днепра Декоммунизация
      Источник: 24 канал
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