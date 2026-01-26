Срабатывает даже от приближения: как враг дистанционно минирует Сумщину

Враг дистанционно заминирует приграничные территории. Взрывные устройства сбрасывают беспилотниками.

Об угрозе минирования сообщил в своем телеграмм канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Как работает дистанционное минирование?

Враг продолжает применять тактику дистанционного минирования территорий.

Оккупанты сбрасывают дронами небольшие светлые мешки в которых находятся взрывчатки. Они могут срабатывать от нажатия или даже от приближения к ней.

Через зафиксированные случаи такого минирования на прилегающих к Сумщине территориях призываю жителей области быть особенно внимательными во время передвижения по дорогам

– предостерег Олег Григоров.

В случае обнаружения подозрительных предметов, ОВА призывает не подходить к ним и немедленно сообщать в полицию.

Есть ли угроза по всей Украине?