Об угрозе минирования сообщил в своем телеграмм канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров.
Как работает дистанционное минирование?
Враг продолжает применять тактику дистанционного минирования территорий.
Оккупанты сбрасывают дронами небольшие светлые мешки в которых находятся взрывчатки. Они могут срабатывать от нажатия или даже от приближения к ней.
Через зафиксированные случаи такого минирования на прилегающих к Сумщине территориях призываю жителей области быть особенно внимательными во время передвижения по дорогам
– предостерег Олег Григоров.
В случае обнаружения подозрительных предметов, ОВА призывает не подходить к ним и немедленно сообщать в полицию.
Есть ли угроза по всей Украине?
- Да, угроза есть не только на приграничных территориях. Ведь в последнее время российские войска усилили удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Под обстрелы, в частности, попадает железнодорожный маршрут Ковель – Киев. Оккупанты применяют дроны-камикадзе "Шахед", из которых сбрасывают магнитные мины в снег, что делает их трудными для обнаружения и особенно опасными для гражданских и техники.
- Также "Шахеды" сбрасывают противотанковые мины ПТМ-3 в разных регионах Украины, в частности в Ровенской области. Мины также оснащены магнитным детонатором и затрудняют работу служб ГСЧС и полиции из-за тяжелых погодных условий.
- Кроме того, в декабре было остановлено несколько международных поездов из-за подозрительного пакета. Поезд Киев – Перемышль и Киев – Будапешт были якобы заминированы.