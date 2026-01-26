Про загрозу мінування повідомив у своєму телеграм каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Як працює дистанційне мінування?

Ворог продовжує застосовувати тактику дистанційного мінування територій.

Окупанти скидають дронами невеликі світлі мішки у яких знаходяться вибухівки. Вони можуть спрацьовувати від натискання або навіть від наближення до неї.

Через зафіксовані випадки такого мінування на прилеглих до Сумщини територіях закликаю жителів області бути особливо уважними під час пересування дорогами

– застеріг Олег Григоров.

У разі виявлення підозрілих предметів, ОВА закликає не підходити до них і негайно повідомляти поліцію.

Чи є загроза по всій Україні?