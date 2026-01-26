Спрацьовує навіть від наближення: як ворог дистанційно мінує Сумщину
Ворог дистанційно заміновує прикордонні території. Вибухові пристрої скидають безпілотниками.
Про загрозу мінування повідомив у своєму телеграм каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Читайте також Окупанти атакують "Шахедами" із магнітними мінами, які скидають в сніг: чим вони небезпечні
Як працює дистанційне мінування?
Ворог продовжує застосовувати тактику дистанційного мінування територій.
Окупанти скидають дронами невеликі світлі мішки у яких знаходяться вибухівки. Вони можуть спрацьовувати від натискання або навіть від наближення до неї.
Через зафіксовані випадки такого мінування на прилеглих до Сумщини територіях закликаю жителів області бути особливо уважними під час пересування дорогами
– застеріг Олег Григоров.
У разі виявлення підозрілих предметів, ОВА закликає не підходити до них і негайно повідомляти поліцію.
Чи є загроза по всій Україні?
- Так, загроза є не лише на прикордонних територіях. Адже останнім часом російські війська посилили удари по залізничній інфраструктурі України. Під обстріли, зокрема, потрапляє залізничний маршрут Ковель — Київ. Окупанти застосовують дрони-камікадзе "Шахед", з яких скидають магнітні міни у сніг, що робить їх важкими для виявлення та особливо небезпечними для цивільних і техніки.
- Також "Шахеди" скидають протитанкові міни ПТМ-3 в різних регіонах України, зокрема в Рівненській області. Міни також оснащені магнітним детонатором та ускладнюють роботу служб ДСНС та поліції через важкі погодні умови.
- Окрім того у грудні було зупинено кілька міжнародних поїздів через підозрілий пакунок. Потяг Київ – Перемишль та Київ – Будапешт були нібито заміновані.