Проделка партизан усложнила жизнь россиян на Сумском направлении: что они "натворили"

"Атеш" провел успешную диверсию в российском Орле. Она будет иметь неприятные последствия для оккупантов на Сумщине.

Так, агенты "Атеш" вывели из строя критически важное оборудование магистрального грузового электровоза ВЛ80.

Что известно о диверсии "Атеш" в Орле?

ВЛ80 – это тяжелый тягач, который используется для транспортировки многотонных военных эшелонов.

Уничтоженный электровоз оккупанты использовали для перевозки техники, боеприпасов и горючего из тыла в приграничные районы России, чтобы усилить свои войска на Сумском направлении.

Удар по локомотиву нарушил логистику врага. Пока россияне будут искать замену, оружие и техника не смогут вовремя попасть на фронт.

Как горел электровоз в Орле: смотрите видео

