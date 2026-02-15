Проделка партизан усложнила жизнь россиян на Сумском направлении: что они "натворили"
- Агенты "Атеш" вывели из строя важное оборудование электровоза ВЛ80 в Орле.
- Эта диверсия усложнила логистику для российских войск на Сумском направлении.
"Атеш" провел успешную диверсию в российском Орле. Она будет иметь неприятные последствия для оккупантов на Сумщине.
Так, агенты "Атеш" вывели из строя критически важное оборудование магистрального грузового электровоза ВЛ80.
Что известно о диверсии "Атеш" в Орле?
ВЛ80 – это тяжелый тягач, который используется для транспортировки многотонных военных эшелонов.
Уничтоженный электровоз оккупанты использовали для перевозки техники, боеприпасов и горючего из тыла в приграничные районы России, чтобы усилить свои войска на Сумском направлении.
Удар по локомотиву нарушил логистику врага. Пока россияне будут искать замену, оружие и техника не смогут вовремя попасть на фронт.
Как горел электровоз в Орле: смотрите видео
Что известно о последних ударах по врагу?
- В Краснодарском крае России ночью 15 февраля вспыхнул резервуар с нефтепродуктами после атаки бесплиотников. На фоне атаки вводили временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика.
- В ночь на 12 февраля Украина атаковала российский военный арсенал в Котлубане, используя собственные средства дальнего поражения. На вражеском складе хранилось тысячи тонн вооружения.
- СБУ установила новый рекорд дальности, поразив Ухтинский НПЗ в 1750 километрах от Украины. Удар дронами вызвал пожар и повреждения на установках, которые влияют на переработку нефти.
- Ночью 11 февраля НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" подвергся атаке беспилотников. Предприятие ежегодно перерабатывает 15 миллионов тонн нефти.